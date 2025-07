Rodrigo Tafur: “El arte abstracto es una invitación a reconocerte en las formas”

Aunque ya había participado en muestras colectivas y expuesto dos individuales, Babel. Ruido y Silencio, en galería Ginsberg + Tzu, es la primera exposición del artista plástico Rodrigo Tafur. Tafur vive en Nueva York, ciudad abrumadora y pautada por el delirio, característica que no vemos en esta muestra, que es más bien todo un llamado a la quietud, la pausa, mediante una avalancha cromática capaz de llevar a uno a la reflexión.

“Trabajé estas obras en Nueva York y me gusta ver la muestra como un intento de reivindicar la sensación. Utilizo como referente la ciudad donde vivo, porque se empalma con mi personalidad ansiosa y obsesiva, es como una denotación. Es una manera de decir oye, date cuenta que somos humanos, date el tiempo de observar, de sentir, de tratar de encontrarte y perderte”, declara Rodrigo Tafur para La República sobre su exposición que va hasta el 29 de julio.

Babel puede ser vista también como una crítica a la inmediatez en la que vivimos. Esta es una lectura, de las varias, que suscita la muestra. La rapidez está en todo, incluso en las exposiciones de arte. “Me gusta pensar en la idea de anestesia. En la Católica, tuve como profesor a Julio del Valle, quien usó la palabra anestesia para darnos un enfoque particular. La anestesia hace que no sintamos dolor, la anestesia viene de lo no estético. Toda la inmediatez que vivimos anestesia a la gente, le quita un espacio de reflexión y sensibilidad, y el arte ocupa el rol opuesto”.

La individual está compuesta por 9 obras, todas con un protagonista central: el punto (la pausa). Pero cada punto de cada obra es distinto. “Es muy fácil imaginarse cómo está hecha mi obra. No quiero ocultar nada porque quiero que se sienta la atmósfera. El punto que uso, no es un punto normal. Trato de transmitir un caos ordenado. Me gusta que hayas dicho lo de avalancha de color. O te pierdes, o te encuentras o la evitas”.

"Babel. Ruido y Silencio". Foto: Juan Pablo Murrugarra.

Últimamente, lo que se llama arte abstracto está siendo sometido a críticas. Lo que vemos en Babel, no es poco: Tafur reivindica el arte abstracto. “Vengo de una escuela figurativa. Sin embargo, hay cuestiones abstractas dentro de la obra figurativa que siempre me interesaron más. Es decir, cuando yo veía una pintura totalmente figurativa, lo que me llamaba la atención siempre fue la materialidad y los aspectos abstractos de la propia pintura y no la imagen que me daba. Para mí, lo abstracto viene de la música. La música utiliza conceptos como composición, ritmo y tono, que luego se adaptan a la pintura para poder plasmarlos en una tela. La pintura abstracta no pierde relevancia porque el pensamiento es abstracto, el sentimiento es abstracto. Creo que la no definición de las cosas, es muy humano. Para mí, entender que una persona puede sentirse feliz y triste a la vez es un entendimiento muy misterioso que recae en el entendimiento de lo que no tiene forma. Es decir, lo más abstracto posible. Yo te puedo decir okey pinta la ira, pinta la tristeza o hasta puedo decirte pinta el viento, pinta el tiempo. Estos aspectos son muy reales, muy honestos, propios de los seres humanos. El arte abstracto es una invitación a reconocerte en las formas. Yo no devalúo el arte figurativo, ni jamás lo voy a devaluar, pero no veo mucha diferencia entre lo uno y lo otro”.

Lo que nos queda claro tras apreciar Babel. Ruido y silencio, es que a Tafur hay que seguirle la ruta. Su poética, que no es una reacción a algo en específico, exhibe raíces sólidas que para entenderlas el espectador debe poner de su parte. A saber, unos minutos de su tiempo. Tafur ha dicho que su obra dialoga con la música y la música dialoga con la poesía (la esencia de las cosas). Ahí yace el peso de Babel.

Ginsberg + Tzu: av. Santa Cruz 1068, Miraflores.

Texto curatorial: Daniel Bernedo.

Hasta el 29 de julio.