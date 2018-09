A lo largo del invierno, un grupo de solitarios nos reunimos dos o tres veces por semana, en un recinto cerrado, para nadar y sentir, por un rato al menos, que hacemos algo por estirar el cuerpo y, de paso, la vida. Tenemos el lujo del acceso a una piscina atemperada. Somos una congregación de necesitados. Allí está la señora amable y risueña que llega con un bastón y entra al camarín. Poco después, esta misma mujer que tiene algunas dificultades para caminar se convierte en un ser fluido y veloz, que avanza por las aguas como la sirena que todavía siente que es. Allí está también el joven ajeno a todos que nos desafía con unas brazadas vigorosas y encarnizadas. Allí también el niño que recibe clases de un entrenador, un chico de aspecto inocente dispuesto a realizar una terapia a través del agua que le permite remontar sus males.

Tanto la ciencia como las religiones han opinado que el agua es el origen y el fin de la vida. La medicina dispuso que es el principio de la razón. No es casual que para expresar la locura del Quijote, Cervantes escribiera que “De poco dormir y de mucho leer, se le secó el cerebro, de modo que vino a perder el juicio”. El cerebro seco como expresión de la pérdida del juicio es una tradición literaria y tiene su asiento en la medicina. Ulises es en cambio el sabio que vive en el agua, tratando de encontrar su camino de regreso en medio de la magia de las sirenas. El agua es el reflejo de la memoria.

Mientras hago mis brazadas, intentando que todo el cuerpo cumpla su función de regenerarse, pienso que esta monotonía solo puede ser compensada por la imaginación. Se me ocurren proyectos, ideas, y también me pierdo en nuevas distracciones. Es un ejercicio elemental porque el único propósito que nos anima es el de avanzar para no hundirnos. Recuerdo que un gran amigo de mi padre que también fue importante en mi vida, el filósofo Luis Felipe Alarco, entraba al mar del Club Regatas, a los ochenta y tantos años, en pleno invierno. Cuando le pregunté alguna vez si no tenía frío, me contestó con una frase conclusiva: “Sí. Pero me hace bien”.

El agua hace bien y el agua fría hace mejor. Creo que todavía hay algunas personas que entran al Pacífico con la consigna de que el agua fría mejora la circulación. Pero no es necesario ser tan valiente. Nadar supone deslizarse y reconocer el agua. Lo sabe es el mayor escritor nadador de la literatura peruana, Abelardo Sánchez León, autor de la novela La soledad del nadador. En un prodigioso relato, ‘El nadador’, John Cheevers cuenta la historia de Neddy Merrill, un hombre que nada a lo largo de todas las piscinas de su condado por un tiempo indefinido. Nos damos cuenta de que mientras Merrill nada, el clima ha cambiado de verano a otoño. Las casas que visita son cada vez más extrañas. Pronto sospechamos que el protagonista está muerto y que está nadando por los ríos del submundo.

Estoy a punto de terminar mi hora de natación, junto a los otros. Un señor me dice que un chilcano lo espera. “Bien heladito y luminoso”, me aclara. Otro señor comenta que va al cumpleaños de su nieta. Una señora, que pronto será la hora de almorzar con su marido. Pero por ahora la vida continúa entre las aguas.❧