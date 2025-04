Con la firme intención de seguir ofreciendo una propuesta literaria innovadora, la talentosa escritora peruana Alexiel Vidam lanzó su novela ‘Proyecto Legión: El Origen’, el segundo libro de ‘Crónica del Nuevo Génesis’. Esta obra se destaca dentro del género de fantasía literaria y ha logrado atraer a los aficionados a la lectura debido a su fascinante narrativa ficticia. En una reciente entrevista, la literata narra cómo nació este libro y cuáles han sido sus referencias.



Mientras que en ‘Crónica del Nuevo Génesis’ la protagonista es Alexia Barich, una adolescente que descubre que ha sido víctima de experimentos cuando era pequeña; en ‘Proyecto Legión: El Origen’ el personaje principal es su hermano menor, Albert Barich, quien también es perseguido y sufre, a su modo, las consecuencias del truculento plan de alteración genética de la organización Genius.

—¿Qué nuevos conflictos o revelaciones aparecen en ‘Proyecto Legión: El Origen’?

—‘Proyecto Legión: El Origen’ es un spin-off que ocurre en paralelo con ‘Crónica del Nuevo Génesis’. No es un momento distinto de la historia, sino una mirada diferente. El protagonista es el hermano menor de Alexia Barich. Ellos escaparon juntos cuando su hermana descubrió que habían experimentado con ella y quiso poner a su hermano menor a salvo, pero cuando se dio cuenta de que la estaban rastreando con un GPS, tuvo que separarse de él de una manera brusca, y el hermano termina viviendo su propia aventura en los barrios bajos de Nueva Hispania, el país donde inician ambas historias.



—¿Qué diferencia a ‘Proyecto Legión: El Origen’ de ‘Crónica del Nuevo Génesis’?

—Mientras que, en ‘Crónica del Nuevo Génesis’, los personajes tienen habilidades psíquicas y viajan por diferentes países y se da una mirada general del mundo, en ‘Proyecto Legión: El Origen’, todo ocurre específicamente en los barrios bajos de Nueva Hispania, lo cual permite observar más a detalle cómo los civiles, especialmente aquellos con menos recursos, luchan a su modo para sobrevivir. Además de ello, aproveché para desarrollar más al antagonista, quien también contará con su propia historia a modo de precuela.



—¿Qué referencias reales o ficticias te ayudaron a construirlo?

—El primer borrador de la saga surge en el año 2001. Yo tenía 14 años y se acababa de suceder el atentado a las Torres Gemelas; las teorías de conspiración estaban a la orden del día y yo estaba siendo muy influenciada por películas como ‘Blade Runner’ y animes como ‘Akira’ y ‘Evangelion’. Lo que sucedía en nuestra realidad me llevó a reflexionar mucho acerca de cómo muchas veces esta supera a la ficcióna. Recuerdo cuando me hablaron sobre los experimentos humanos que se realizaron durante la II Guerra Mundial y la Guerra Fría; eso me marcó, y de alguna manera todo sumó a que naciera el germen de la historia.



—¿Qué quisiste transmitir con esta reinvención total del orden mundial?

—Para ser honesta, el crear todo casi desde cero me da una amplia libertad creativa, lo cual valoro infinitamente. Aunque para escribir ciencia ficción tienes que investigar mucho y construir todo de la manera más verosímil posible, la facilidad de tener tu propio mundo ahorra algo de tiempo en ese aspecto, además te da la posibilidad de especular acerca de los distintos cambios culturales que podrían darse, lo cual resulta muy divertido.



—¿Cómo abordaste la inclusión de los zombis en la historia para que no sean solo parte del espectáculo?

—Las historias de apocalipsis zombi ya han sido muy tocadas. Aunque algunas historias hayan logrado darles giros refrescantes, siempre acaban siendo historias de huida y supervivencia. Yo quería contar una historia diferente, en la cual pesaran más las relaciones humanas y las preguntas mismas sobre lo que nos hace ser humanos. De algún modo, Alexia y sus compañeros saben que ellos mismos podrían haberse convertido en uno de esos monstruos sin consciencia. Este destino, además de ser crudo y terrorífico, es despreciable, pues la propia organización Genius detesta a los zombis, viéndolos como el fracaso de su búsqueda de la máxima evolución. Sin embargo, a manera de aprovechar recursos, prefiere soltarlos como carne de cañón para desatar el caos cada vez que le conviene.



—¿Cuál ha sido el mayor reto al desarrollar la historia en esta segunda parte?

—Lo más difícil de escribir el segundo libro de una saga, siempre es, lograr ese equilibrio entre mantener la esencia del universo creado en el primer libro, pero, al mismo tiempo, traer una novedad que despierte el interés de los lectores por leer esa segunda entrega. En este caso, aproveché para dar una mirada más “micro” del contexto.



—¿Cuántos libros más se vienen y de qué tratarán?

—Por ahora hay 5 libros confirmados: los dos que ya están a la venta, ‘Operación Elysium’, que es la secuela y se publica este año, luego está ‘Preludio del Nuevo Génesis’, la precuela, protagonizada por el antagonista de ‘Crónica del Nuevo Génesis’ y ‘Proyecto Legión: El Origen’, y otro spin-off, por ahora sin nombre que pretende explorar a un personaje secundario que generó mucha intriga en ‘Crónica del Nuevo Génesis’.



—¿De qué tratará ‘Operación Elysium y cuál es la fecha tentativa de su publicación?

—‘Operación Elysium’ es la secuela de ‘Crónica del Nuevo Génesis’, es decir, un libro que sí ocurre en un momento posterior a las historias ya publicadas. Los hechos ocurren 10 años después del inicio del primer libro: tenemos a una Alexia de 25 años lidiando con las pérdidas que sufrió durante la I Guerra del Nuevo Génesis e intentando darle sentido a las muertes de los seres queridos que ya no están. Este libro, que es el tercero de la saga ‘Guerras del Nuevo Génesis’, debería publicarse entre julio y diciembre de 2025.