Huracán Florence: declaran en emergencia a capital de Estados Unidos

El estado de Washington DC fue declarado en emergencia esta martes por la alcaldesa Muriel Bowser, esta medida se da como prevención a la llegada del Huracán Florence, que según las previsiones meteorológicas, podría causar severos daños en la costa de Estados Unidos.

A través de su cuenta de Twitter, Muriel Bowser anunció la nueva medida que tendrá una vigencia de 15 días.

"Esta mañana firmé un decreto de alcalde declarando el estado de emergencia antes del Huracán Florence", se lee en la publicación.

Ante el decreto que pronostica "fuertes vientos, lluvias y subidas de las mareas", la nueva condición propuesta por la alcaldesa de Washington DC se pondrá en vigor “inmediatamente”.

Cabe precisar que el estado de emergencia fue declarado anteriormente en los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur, Maryland y Virginia.

El Huaracán Florense previsto para el jueves podría ser uno de los más catastróficos en décadas. Según los previsiones meteorológicas, el tifón se estaría intensificando en las próximos 24 o 36 horas hasta alcanzar la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson.

