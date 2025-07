Cha Eun Woo se despide de sus fanáticos para emprender su deber en el servicio militar en Corea del Sur. El recordado actor de 'Belleza verdadera' estará alejado de los reflectores durante dos años desde el 28 de julio debido a su enlistamiento, pero antes de partir acudió a las redes sociales, donde estrenó su cabeza rapada y tranquilizó a sus fanáticos con la promesa de que regresará de su misión con bien. "Volveré sano y salvo", manifestó en una transmisión en vivo.

Además, la estrella del k-pop publicó en su cuenta de Instagram imágenes del instante en que se cortó el cabello, así como de una reunión que habría sido de despedida junto a sus compañeros de ASTRO: MJ, JinJin y San Ha. En ese encuentro también estuvo presente Moon Sua, hermana del fallecido miembro Moon Bin y actual integrante de Billie.

Cha Eun Woo se va al servicio militar: así fue su despedida

A solo un día de iniciar su servicio militar, Cha Eun Woo de ASTRO se conectó en vivo en redes sociales para compartir cómo vivía este momento decisivo. Contó que fue al cortarse el cabello cuando todo comenzó a sentirse más real. Aunque se emocionó, no derramó lágrimas—algo que sí hizo su padre, lo que lo tomó por sorpresa. Con cariño, pidió a los Aroha que tampoco lloraran y les agradeció por el apoyo constante. Entre bromas, comentó que quizás podría ofrecer un concierto si sus fans no estaban muy ocupados, insinuando que su nuevo look sería una pequeña sorpresa.

El actor de 'Belleza verdadera' también se sinceró sobre lo extraño y algo incómodo que le resultaba enfrentar tantos cambios. Mencionó que compartió una copa con su familia para acompañar el momento y reflexionar sobre lo que viene. Aunque se mostró tranquilo, admitió sentirse un poco nervioso.

Finalmente, el galán de k-dramas se despidió con palabras cargadas de afecto y promesas. "Me despido por ahora... ¡Adiós! Iré y volveré sano y salvo. No me lastimaré y siempre tendré cuidado. Gracias y te amo. Adiós", dijo al cerrar la transmisión, dejando claro que, aunque se marcha, el vínculo con sus fans sigue intacto.

Cha Eun Woo, actor de 'Belleza verdadera', se va al servicio militar. Foto: Instagram/eunwo.o_c