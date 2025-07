'S Line' capítulo 3 sub español: ¿a qué hora y dónde ver el episodio del drama coreano?

La serie coreana ‘S Line’ se ha convertido en uno de los dramas más comentados por los amantes del k-drama gracias a su original propuesta que mezcla suspenso, fantasía y crítica social. Basada en el popular webtoon homónimo de Ggomabi, el mismo autor de 'A Killer Paradox' de Netflix, esta historia continúa ganando seguidores. El capítulo 3, el cual se estrena el 18 de julio (KST), promete seguir desarrollando los misterios del drama sobre el hilo rojo invisible que conecta íntimamente a ciertas personas y que solo algunos pueden ver.

La adaptación dirigida por Ahn Joo Young ha llamado la atención no solo por su narrativa envolvente, sino también por su elenco y por la calidad de producción que ofrece Wavve, la plataforma surcoreana donde se emite el drama. “Desde su estreno, ‘S Line’ ha generado gran expectativa por su trama distinta y el desarrollo emocional de sus personajes”, comentan varios fanáticos en redes. Si no quieres perderte el estreno del capítulo 3, aquí te contamos a qué hora se estrena y dónde puedes verlo subtitulado en español.

¿A qué hora sale el capítulo 3 de 'S Line'?

El episodio 3 de ‘S Line’ tiene fecha oficial de estreno para el 18 de julio en Corea del Sur, y se lanza a través de Wavve a las 11:00 a. m. (KST). Sin embargo, para los fans en Latinoamérica, el capítulo estará disponible desde el jueves 17 de julio a las 9:00 p. m. (hora Perú, Colombia, México) debido a la diferencia horaria.

'S Line', capítulo 3 en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 8.00 a. m.

'S Line', capítulo 3 en Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 9.00 a. m.

'S Line', capítulo 3 en Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 10.00 a. m.

'S Line', capítulo 3 en Estados Unidos: 12.00 a. m. (hora del Este)

'S Line', capítulo 3 en Paraguay, Argentina, Uruguay: 1.00 a. m. del 18 de julio

'S Line', capítulo 3 en España: 5:00 p. m.

Elenco de 'S Line'. Foto: composición LR/Wavve

¿Dónde ver el capítulo 3 completo sub español de 'S Line'?

‘S Line’ no está disponible en plataformas como Netflix, pero los episodios pueden verse de forma oficial a través de Wavve, la plataforma de streaming surcoreana que ha producido y emitido el drama en exclusiva. La serie está compuesta por seis capítulos en total, con estrenos semanales que están programados hasta finalizar la temporada.

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre su llegada a plataformas tradicionales de Latinoamérica. Sin embargo, algunos usuarios han reportado que la serie puede encontrarse subtitulada al español en servicios como HITV. Además, existen plataformas no oficiales como Dailymotion, BiliBili o Doramasflix, donde algunos episodios aparecen pocas horas después del estreno original. No obstante, se advierte que el uso de estas páginas podría poner en riesgo los dispositivos móviles debido a virus o malware, por lo que se recomienda siempre optar por medios legales y seguros para disfrutar del contenido.