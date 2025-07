En el mundo de los k-dramas, hay rostros que aparecen una y otra vez en segundo plano, pero que nunca pierden magnetismo. Ese es el caso de Lee Soo Hyuk, modelo convertido en actor que, durante años, fue parte de series coreanas de gran alcance sin ocupar el rol de protagonista. Sin embargo, todo parece haber cambiado con 'S Line', una producción provocadora que lo pone, por primera vez, al frente del elenco.

El éxito del nuevo k-drama, que explora relaciones privadas desde una perspectiva fantástica y crítica, ha desencadenado una ola de curiosidad por el actor coreano de voz profunda. Su interpretación ha sido elogiada, posicionándolo como una de las grandes sorpresas de 2025.

¿Quién es Lee Soo Hyuk, el actor de 'S Line'?

Nacido el 31 de mayo de 1988 en Gwacheon, Corea del Sur, Lee Soo Hyuk comenzó su carrera en la moda, desfilando para grandes marcas y siendo reconocido por su estilo gótico y elegante. Con 184 cm de estatura y una presencia imponente, rápidamente se convirtió en una figura recurrente en editoriales de revistas como Vogue y GQ.

Su transición a la televisión llegó en 2011 con el k-drama 'White Christmas', aunque su incursión como actor comenzó en 2005. Desde entonces, ha sumado proyectos en pantalla sin abandonar del todo su perfil como modelo. Actualmente, es representado por SARAM Entertainment, agencia que ha impulsado su consolidación en el entretenimiento coreano.

Lee Soo Hyuk y sus mejores dramas como actor secundario

Durante más de una década, Lee Soo Hyuk se ha mantenido activo en la industria, interpretando personajes que, aunque no protagónicos, han dejado huella. Uno de los más recordados es su rol en 'Tomorrow' (MBC, 2022), k-drama disponible en Netflix, en el que da vida a un funcionario del más allá encargado de prevenir suicidios.

En 'Doom at Your Service' (tvN, 2021) también destacó por aportar misterio a la trama con un papel enigmático y sofisticado. Su participación en series coreanas como 'Born Again' confirmó su versatilidad, siendo capaz de oscilar entre géneros sin perder autenticidad, aunque la etiqueta de actor secundario parecía difícil de remover.

El boom de Lee Soo Hyuk con 'S Line', el nuevo k-drama viral y su primer protagónico

'S Line', estrenado en julio de 2025, ha supuesto un punto de inflexión en la carrera de Lee Soo Hyuk. Por primera vez encabeza el reparto en una serie que desafía los códigos tradicionales del k-drama, abordando temas íntimos y sociales con una narrativa audaz. En el papel de Han Ji Wook, un detective que investiga conexiones sexuales visibles solo para algunos, muestra una interpretación cargada de matices.

El drama ha ganado reconocimiento internacional, incluyendo una mención en el Festival de Series de Cannes por su guion provocador y estética impecable, y en redes su nombre circula como uno de los nuevos líderes del k-drama actual. Mientras tanto, para muchos, Lee Soo Hyuk ha dejado de ser una promesa para convertirse en un rostro imprescindible del género.