'Hasta que el cielo nos reúna' capítulo 7: ¿dónde y cuándo ver la serie coreana de Netflix?

Desde su estreno el pasado 19 de abril en la televisión surcoreana, 'Heavenly Ever After' —titulada en español como 'Hasta que el cielo nos reúna'— se ha convertido en una de las series más populares de Netflix. La producción original de JTBC, protagonizada por Kim Hye Ja y Son Suk Ku, combina romance, drama y una profunda reflexión sobre el amor eterno y la vida después de la muerte.

Este k-drama ha emocionado a los espectadores con su singular propuesta: una historia de reencuentro amoroso en el cielo, donde los protagonistas deben afrontar no solo la muerte, sino también la diferencia de edad en su apariencia física.

¿Cuándo ver el capítulo 7 de la serie coreana 'Hasta que el cielo nos reúna'?

El capítulo 7 de 'Hasta que el cielo nos reúna' se estrenará el sábado 10 de mayo a través del canal surcoreano JTBC, que transmite el drama de manera oficial todos los fines de semana. Ese mismo día, el episodio también estará disponible en Netflix, plataforma que ha adquirido los derechos de transmisión simultánea para audiencias globales.

Los fans que siguen cada entrega semanalmente podrán continuar disfrutando de esta emotiva historia que, en cada episodio, desarrolla nuevas capas de los protagonistas, explorando los dilemas existenciales y emocionales de reencontrarse en el más allá con quienes alguna vez se amaron profundamente.

¿Dónde ver los capítulos del k-drama 'Hasta que el cielo nos reúna'?

Para poder ver los episodios completos de la serie coreana, los usuarios deben contar con una suscripción activa a Netflix. La plataforma de streaming ofrece cada capítulo con subtítulos en español y otros idiomas, permitiendo así el acceso global a este emotivo drama que ha conquistado tanto al público coreano como internacional.

Netflix ha incluido 'Hasta que el cielo nos reúna' en su catálogo de estrenos destacados de abril y mayo, impulsando su visibilidad en múltiples países y posicionándola entre las producciones asiáticas más vistas del mes.

¿De qué trata 'Hasta que el cielo nos reúna'?

'Heavenly Ever After' narra la historia de Lee Hae Sook (interpretada por Kim Hye Ja), una mujer de 80 años que, tras su muerte, asciende al cielo y se reencuentra con su esposo Go Nak Joon (Son Suk Ku). Sin embargo, la situación se torna peculiar cuando él aparece con su apariencia de 30 años, mientras que ella decide conservar su forma anciana.

La trama explora los desafíos de este reencuentro celestial, donde la diferencia física y los recuerdos de su vida pasada generan nuevos conflictos y emociones. La serie ha sido elogiada por su originalidad, sensibilidad y la actuación de sus protagonistas, consolidándose como uno de los dramas románticos más comentados de la temporada.