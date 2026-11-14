¿Dónde leer el webtoon de 'La emperatriz divorciada' GRATIS y en español? El fenómeno 'La emperatriz divorciada' está en su punto máximo en plena emisión del k-drama. La historia también cuenta con un webtoon disponible en español y completamente gratis.

El fenómeno de 'La emperatriz divorciada' continúa conquistando a fans en todo el mundo. Lo que comenzó como una novela web centrada en intrigas palaciegas, traiciones y segundas oportunidades terminó por convertirse en una de las franquicias más exitosas surgidas de Corea del Sur durante los últimos años.

El interés por la historia también creció entre el público de habla hispana gracias a su adaptación al formato webtoon y, más recientemente, por el estreno de su esperado k-drama. Ante la ola de nuevos seguidores que buscan ponerse al día con la historia de Navier, muchos se preguntan dónde leer el cómic digital en español y cuáles son las opciones gratuitas disponibles.

De novela web a fenómeno global: el ascenso de 'La emperatriz divorciada'

La obra original de 'La emperatriz divorciada' nació como una novela web escrita por Alphatart y rápidamente logró destacar dentro del competitivo mercado de ficción digital surcoreana. Su propuesta llamó la atención por alejarse de los romances convencionales para presentar a una protagonista que enfrenta una crisis política y sentimental tras descubrir que su esposo, el emperador Sovieshu, pretende reemplazarla por otra mujer. La petición de divorcio que marca el inicio de la historia terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados.

El éxito de la novela impulsó la creación del webtoon, que amplió aún más su alcance internacional. La popularidad de la obra fue tal que dio el salto a la televisión con una adaptación live action protagonizada por Shin Min A en el papel de Navier, acompañada por Ju Ji Hoon como Sovieshu, Lee Jong Suk como el príncipe Heinrey y Lee Se Young como Rashta.

¿Dónde leer 'La emperatriz divorciada' gratis y en español?

La forma oficial de acceder al webtoon de 'La emperatriz divorciada' en español es mediante WEBTOON, la plataforma internacional especializada en cómics digitales. La serie cuenta con traducción oficial y puede encontrarse tanto en la página web oficial como en la aplicación para dispositivos móviles.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre ambas versiones. Los usuarios que ingresan desde el navegador suelen encontrar únicamente una cantidad limitada de capítulos disponibles. En cambio, la aplicación móvil ofrece acceso al resto de episodios mediante sus distintas modalidades de desbloqueo, por lo que se convierte en la alternativa más completa para quienes desean leer los 247 capítulos de la historia.

El webtoon de 'La emperatriz divorciada' tiene 247 capítulos.

Cómo leer gratis 'La emperatriz divorciada' y cuándo utilizar monedas

Aunque la obra se encuentra completa, no es necesario realizar un pago obligatorio para avanzar en la lectura. La aplicación de WEBTOON permite desbloquear episodios de manera gradual mediante el sistema conocido como Pase Diario. Gracias a esta modalidad, los lectores pueden acceder a nuevos capítulos sin costo cada 24 horas.

Para quienes prefieren avanzar más rápido, WEBTOON también ofrece otras alternativas, ya que es posible desbloquear capítulos adicionales mediante el visionado de anuncios dentro de la aplicación. Asimismo, la plataforma cuenta con un sistema de monedas virtuales que permite abrir episodios al instante. Estas monedas pueden adquirirse en la tienda oficial de la app y, de forma ocasional, obtenerse a través de eventos especiales o campañas promocionales oficiales.