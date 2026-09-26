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Cultura Asiática

¿Cuándo salen los capítulos de 'Un amor distinto al tuyo'?: guía completa y dónde ver el k-drama

Protagonizado por Seo Kang Joon y Ahn Eun Jin, ‘Un amor distinto al tuyo’ explora el amor y las dudas de una pareja con diez años de relación. El k-drama no pasa desapercibido entre los fans.

El drama coreano 'Un amor distinto al tuyo' tendrá 14 capítulos.
El drama coreano 'Un amor distinto al tuyo' tendrá 14 capítulos.Foto: Prime Video
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El k-drama ‘Un amor distinto al tuyo’ se ha convertido en uno de los estrenos más comentados de la temporada. La serie coreana, protagonizada por Seo Kang Joon y Ahn Eun Jin, narra la historia de Namgung Ho y Lee Mi Do, una pareja que enfrenta la fragilidad de un amor de diez años en medio de dudas y nuevas tentaciones.

La producción llegó al streaming con un calendario definido de 14 episodios que se estrenan de a dos cada semana. La expectativa es alta, pues combina romance, drama y dilemas contemporáneos que han captado la atención de la audiencia internacional.

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Dónde ver y de qué trata ‘Un amor distinto al tuyo’

La serie ‘Un amor distinto al tuyo’ puede verse exclusivamente en Prime Video, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión global. Los capítulos se estrenan de manera progresiva y están disponibles para todos los suscriptores.

La trama sigue a Namgung Ho, convencido de que es momento de casarse, y a Lee Mi Do, quien atraviesa una crisis personal y profesional que la lleva a cuestionar su relación. En medio de sentimientos encontrados y la aparición de otra persona, la historia plantea si un vínculo tan largo puede sobrevivir cuando uno de los dos empieza a imaginar una vida distinta.

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Calendario de estrenos de ‘Un amor distinto al tuyo’

La temporada de ‘Un amor distinto al tuyo’ cuenta con 14 episodios que se estrenan cada domingo y lunes en Prime Video a nivel internacional, casi en paralelo a la emisión en Corea del Sur por KBS2. La única excepción ocurrió el fin de semana del 26 y 27 de septiembre, cuando el canal decidió posponer la transmisión para dar paso a un evento deportivo, lo que modificó temporalmente el calendario oficial de estrenos.

  • Episodio 1: 12 de septiembre de 2026
  • Episodio 2: 13 de septiembre de 2026
  • Episodio 3: 19 de septiembre de 2026
  • Episodio 4: 20 de septiembre de 2026
  • Episodio 5: 3 de octubre de 2026
  • Episodio 6: 4 de octubre de 2026
  • Episodio 7: 10 de octubre de 2026
  • Episodio 8: 11 de octubre de 2026
  • Episodio 9: 17 de octubre de 2026
  • Episodio 10: 18 de octubre de 2026
  • Episodio 11: 24 de octubre de 2026
  • Episodio 12: 25 de octubre de 2026
  • Episodio 13: 31 de octubre de 2026
  • Episodio 14 (final): 1 de noviembre de 2026.

La serie cuenta con Seo Kang Joon (‘Cheese in the Trap’, ‘Un novio por suscripción’) en el papel de Namgung Ho y Ahn Eun Jin (‘Beso dinamita’, ‘La buena mala madre’) como Lee Mi Do, protagonistas que dan vida a una pareja atrapada entre la rutina y la posibilidad de un nuevo comienzo. Ambos actores son reconocidos en la industria del entretenimiento surcoreano por sus trabajos en dramas de alto impacto, lo que refuerza la expectativa de los seguidores.

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