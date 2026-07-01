HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cultura Asiática

Estrenos de doramas y k-dramas julio 2026: fechas, horarios y plataformas de streaming dónde ver nuevas series asiáticas este mes

Los seguidores de las series coreanas podrán disfrutar durante julio de una variada oferta de estrenos, con doramas protagonizados por reconocidos actores coreanos y disponibles en las principales plataformas de streaming.

Doramas de estreno en julio 2026. Foto: composición LR/difusión
Doramas de estreno en julio 2026. Foto: composición LR/difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Julio de 2026 llega con una cartelera imperdible para los fanáticos de los doramas y k-dramas. Tras los exitosos estrenos que dejó junio, las principales plataformas de streaming renovarán su catálogo con nuevas producciones surcoreanas que abarcan desde el romance y los dramas legales hasta el suspenso, la acción y el crimen.

Actores reconocidos como Lee Jong-suk y Lee Dong-wook encabezan algunos de los títulos más esperados del mes, lo que consolida la creciente popularidad de las series asiáticas a nivel mundial. Si eres amante de los k-dramas y buscas nuevas historias para maratonear, estas son algunas de las producciones más destacadas.

PUEDES VER: 'Así aprenderás': la trágica muerte de una maestra coreana en la vida real que habría inspirado el capítulo más crudo del k-drama

lr.pe

Estrenos de k-dramas en julio 2026

'Bitch x Rich 2'

La exitosa historia ambientada en la exclusiva Cheongdam International High School regresa con una segunda temporada que promete elevar la tensión entre los estudiantes de la élite. La llegada de nuevos alumnos, las alianzas inesperadas y los secretos que saldrán a la luz pondrán en riesgo el equilibrio dentro del prestigioso colegio.

  • Fecha de estreno: 3 de julio de 2026.
  • Plataforma: Viki Rakuten

'Law and the City'

Protagonizado por Lee Jong-suk, este drama legal sigue la vida de cinco abogados que trabajan en el distrito judicial de Seúl. Mientras enfrentan casos complejos, también deberán lidiar con los desafíos de sus relaciones personales y profesionales, en una historia que combina el ámbito judicial con el crecimiento de sus personajes.

  • Fecha de estreno: 5 de julio de 2026.
  • Plataformas: Disney+ y Viki Rakuten

'Low Life'

Ambientado en la década de 1970, este k-drama mezcla crimen y aventura en una intensa trama sobre un grupo de personas que arriesga todo para encontrar un tesoro hundido. La búsqueda estará marcada por traiciones, peligros inesperados y decisiones que pondrán a prueba a cada uno de los protagonistas.

  • Fecha de estreno: 16 de julio de 2026.
  • Plataforma: Disney+

PUEDES VER: 'Estamos muertos' temporada 2: cuándo se estrena y todos los detalles de la nueva entrega

lr.pe

'The Nice Guy'

El reconocido actor Lee Dong-wook lidera esta producción e interpreta a un hombre que intenta dejar atrás el oscuro pasado de su familia mientras lucha por proteger a las personas que ama y reencontrarse con el amor. El drama combina elementos de acción, romance y superación personal.

  • Fecha de estreno: 18 de julio de 2026.
  • Plataforma: Disney+

'Trigger'

También conocida como Disparador, esta producción surcoreana apuesta por el thriller de acción. La historia gira en torno al tráfico de armas ilegales, la violencia y el trabajo policial para enfrentar una serie de peligrosas amenazas. Escrita y dirigida por Kwon Oh Seung, la serie fue desarrollada por el estudio Bidangil Pictures.

  • Fecha de estreno: 25 de julio de 2026.
  • Plataforma: Netflix
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
'Así aprenderás': la trágica muerte de una maestra coreana en la vida real que habría inspirado el capítulo más crudo del k-drama

'Así aprenderás': la trágica muerte de una maestra coreana en la vida real que habría inspirado el capítulo más crudo del k-drama

LEER MÁS
'Doctor on the Edge' reparto: lista completa de personajes y guía de episodios del k-drama

'Doctor on the Edge' reparto: lista completa de personajes y guía de episodios del k-drama

LEER MÁS
Doramas de estreno en junio 2026: fechas, horarios y dónde verlos online

Doramas de estreno en junio 2026: fechas, horarios y dónde verlos online

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
"Tribunal de menores 2" no va más: cancelan segunda temporada del popular drama de Netflix

"Tribunal de menores 2" no va más: cancelan segunda temporada del popular drama de Netflix

LEER MÁS
"Boksoon debe morir", final explicado: ¿quién sobrevivió en la película de Netflix?

"Boksoon debe morir", final explicado: ¿quién sobrevivió en la película de Netflix?

LEER MÁS
BTS en Lima 2026: precios oficiales con ARMY Membership para los conciertos en San Marcos

BTS en Lima 2026: precios oficiales con ARMY Membership para los conciertos en San Marcos

LEER MÁS
MIRROR: ¿qué fue de Ah Mo, bailarín que resultó herido, a meses del trágico accidente?

MIRROR: ¿qué fue de Ah Mo, bailarín que resultó herido, a meses del trágico accidente?

LEER MÁS
MIRROR: ¿qué fue de Ah Mo, bailarín que resultó herido, a casi cinco meses del accidente?

MIRROR: ¿qué fue de Ah Mo, bailarín que resultó herido, a casi cinco meses del accidente?

LEER MÁS
Jonghyun de SHINee escribió carta de despedida: “Solo dime que lo hice bien”

Jonghyun de SHINee escribió carta de despedida: “Solo dime que lo hice bien”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cultura Asiática

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025