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Julio de 2026 llega con una cartelera imperdible para los fanáticos de los doramas y k-dramas. Tras los exitosos estrenos que dejó junio, las principales plataformas de streaming renovarán su catálogo con nuevas producciones surcoreanas que abarcan desde el romance y los dramas legales hasta el suspenso, la acción y el crimen.

Actores reconocidos como Lee Jong-suk y Lee Dong-wook encabezan algunos de los títulos más esperados del mes, lo que consolida la creciente popularidad de las series asiáticas a nivel mundial. Si eres amante de los k-dramas y buscas nuevas historias para maratonear, estas son algunas de las producciones más destacadas.

Estrenos de k-dramas en julio 2026

'Bitch x Rich 2'

La exitosa historia ambientada en la exclusiva Cheongdam International High School regresa con una segunda temporada que promete elevar la tensión entre los estudiantes de la élite. La llegada de nuevos alumnos, las alianzas inesperadas y los secretos que saldrán a la luz pondrán en riesgo el equilibrio dentro del prestigioso colegio.

Fecha de estreno: 3 de julio de 2026.

Plataforma: Viki Rakuten

'Law and the City'

Protagonizado por Lee Jong-suk, este drama legal sigue la vida de cinco abogados que trabajan en el distrito judicial de Seúl. Mientras enfrentan casos complejos, también deberán lidiar con los desafíos de sus relaciones personales y profesionales, en una historia que combina el ámbito judicial con el crecimiento de sus personajes.

Fecha de estreno: 5 de julio de 2026.

Plataformas: Disney+ y Viki Rakuten

'Low Life'

Ambientado en la década de 1970, este k-drama mezcla crimen y aventura en una intensa trama sobre un grupo de personas que arriesga todo para encontrar un tesoro hundido. La búsqueda estará marcada por traiciones, peligros inesperados y decisiones que pondrán a prueba a cada uno de los protagonistas.

Fecha de estreno: 16 de julio de 2026.

Plataforma: Disney+

'The Nice Guy'

El reconocido actor Lee Dong-wook lidera esta producción e interpreta a un hombre que intenta dejar atrás el oscuro pasado de su familia mientras lucha por proteger a las personas que ama y reencontrarse con el amor. El drama combina elementos de acción, romance y superación personal.

Fecha de estreno: 18 de julio de 2026.

Plataforma: Disney+

'Trigger'

También conocida como Disparador, esta producción surcoreana apuesta por el thriller de acción. La historia gira en torno al tráfico de armas ilegales, la violencia y el trabajo policial para enfrentar una serie de peligrosas amenazas. Escrita y dirigida por Kwon Oh Seung, la serie fue desarrollada por el estudio Bidangil Pictures.