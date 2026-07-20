¿Qué es el 'factoring' y por qué es la mejor opción de financiamiento para tu empresa?

El factoring se presenta como una solución rápida para micro y pequeñas empresas que necesitan liquidez inmediata. Foto: difusión.

El factoring se presenta como una solución rápida para micro y pequeñas empresas que necesitan liquidez inmediata. Foto: difusión.

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¿Necesitas liquidez inmediata para hacer crecer tu empresa? El factoring te permite obtener dinero de forma rápida utilizando tus facturas por cobrar, sin tener que esperar a que venzan los plazos de pago. Es una alternativa de financiamiento diseñada para responder a las necesidades de las micro y pequeñas empresas.

Hacer crecer una MYPE requiere inversión constante para aprovechar nuevas oportunidades, cumplir con los pagos del negocio y mantener la operación en marcha. Sin embargo, acceder a financiamiento a través de la banca tradicional suele implicar procesos largos, múltiples requisitos y tiempos de espera que no siempre se ajustan a las necesidades de una empresa.

Si buscas una forma rápida y sencilla de obtener capital de trabajo, el factoring puede ser la solución. A través de esta alternativa, puedes adelantar el cobro de las facturas emitidas a tus clientes y convertirlas en liquidez inmediata para fortalecer el flujo de caja de tu empresa, sin recurrir a un préstamo tradicional.

¿Qué es el factoring?

En el Perú, muchas micro y pequeñas empresas venden sus productos o servicios a crédito, por lo que deben esperar 30, 60, 90 o incluso 120 días para recibir el pago de sus facturas. Esta situación puede afectar el flujo de caja y dificultar que cuenten con el capital necesario para cubrir sus gastos, cumplir con sus obligaciones o seguir creciendo. Frente a este escenario, el factoring se presenta como una alternativa de financiamiento eficiente.

El factoring consiste en ceder tus facturas por cobrar a una entidad especializada, conocida como factor, para recibir el dinero de forma anticipada. En otras palabras, te permite convertir las ventas realizadas a crédito en liquidez inmediata, sin tener que esperar hasta la fecha de vencimiento de las facturas.

Imagina que tu empresa vende productos por S/ 30,000 y acuerda con el cliente un plazo de pago de 60 días. En lugar de esperar dos meses para recibir ese dinero, puedes utilizar el factoring para adelantar el cobro de la factura y obtener liquidez de forma inmediata, a cambio de una comisión.

Con Factoring Prestamype, puedes recibir el adelanto de tu factura en poco tiempo. Una vez que tu cliente realice el pago, recibirás el saldo restante, descontando los costos del servicio. De esta manera, transformas tus ventas a crédito en capital de trabajo para seguir haciendo crecer tu empresa. Simula el adelanto de tus facturas en menos de un minuto haciendo clic AQUÍ.

Hoy en día, empresas como Prestamype ofrecen procesos de factoring ágiles, flexibles y de fácil acceso, permitiendo que las micro y pequeñas empresas obtengan liquidez de manera rápida y sin trámites innecesarios. Por ello, el factoring se ha convertido en una excelente alternativa para adelantar el cobro de tus facturas y acceder a diversos beneficios. A continuación, te contamos cuáles son.

¿Cuáles son los beneficios de hacer factoring en Prestamype?

Al hacer factoring, puedes convertir tus facturas por cobrar en liquidez inmediata para financiar las operaciones de tu empresa, aprovechar nuevas oportunidades de negocio y mantener un flujo de caja saludable. Descubre todos los beneficios de hacer factoring con Prestamype.

Proceso 100% digital y seguro: Con nuestra plataforma registrada en Cavali no tendrás de qué preocuparte. Crea tu cuenta, sube tus facturas y ¡listo!

Con nuestra plataforma registrada en Cavali no tendrás de qué preocuparte. Crea tu cuenta, sube tus facturas y ¡listo! Liquidez inmediata : Obtén el dinero en caja desde el mismo día, después de la aprobación de tu solicitud.

: Obtén el dinero en caja desde el mismo día, después de la aprobación de tu solicitud. Tasas competitivas: Contamos con las mejores tasas del mercado para ayudar al crecimiento de tu empresa.

Financiamiento sin deudas: Con el factoring te financias sin generar deudas, ya que vendes o cedes un activo (cuenta por cobrar). A diferencia de un préstamo que es un pasivo que deberás pagar. Además, evaluamos a tu cliente, tú no necesitas tener historial crediticio.

Además, Prestamype pone a tu disposición un simulador de factoring para que puedas calcular, en pocos minutos, el monto aproximado que recibirías al adelantar el cobro de tus facturas. ¡Simula el adelanto de tus facturas en menos de 1 minuto! AQUÍ

¿Qué requisitos debes cumplir para hacer factoring en Prestamype?

Para poder hacer factoring en Prestamype, debes cumplir los siguientes 3 requisitos:

Tener una empresa con RUC activo.

Contar con una factura por cobrar a una empresa.

La factura debe estar pendiente de pago y dentro del plazo de vencimiento.

Asimismo, deberás contar con los siguientes 4 documentos:

Copia del DNI del Representante Legal

Vigencia de Poder del Representante Legal (no mayor a 90 días)

Contrato firmado por el Representante Legal

Archivo XML de las facturas a ceder

No esperes más tiempo para mejorar tu flujo de caja, negocia tus facturas y obtén financiamiento inmediato sin necesidad de solicitar un préstamo.

Convierte tus facturas por cobrar en liquidez inmediata con Factoring Prestamype. Simula tu adelanto en menos de un minuto y conoce cuánto podrías recibir ingresando a este enlace.

Este contenido es un publirreportaje elaborado con información proporcionada por un cliente externo. Dirigido a mayores de 18 años. La información presentada tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Cualquier decisión de inversión implica riesgos y debe evaluarse de forma responsable.

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