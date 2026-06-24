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¿Lisa de BLACKPINK terminó su relación con Frédéric Arnault? La cantante k-pop rompe su silencio sobre su vida privada

Los rumores sobre el fin del romance entre Lisa y Frédéric Arnault toman fuerza. La cantante habló por primera vez sobre su privacidad en medio de la presión de la fama.

Lisa de Blackpink habría puesto fin a su romance con Frédéric Arnault. Foto: composición LR/difusión
Lisa de Blackpink habría puesto fin a su romance con Frédéric Arnault. Foto: composición LR/difusión
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La cantante Lisa, integrante del grupo femenino BLACKPINK, encendió las alarmas sobre una presunta separación del empresario Frédéric Arnault, director ejecutivo de TAG Heuer. De acuerdo con la información publicada por la revista Vanity Fair en la entrevista titulada 'The Life of a K-pop Showgirl', todo apuntaría a una ruptura reciente entre la artista y el heredero del conglomerado LVMH.

En medio de estas especulaciones, la cantante tailandesa evitó referirse directamente a su vida sentimental y centró sus declaraciones en la importancia de su privacidad. "A veces es demasiado. A veces solo quiero ser una persona normal", expresó la artista en la entrevista, en la que también abordó la presión que enfrentan las celebridades del k-pop frente a los llamados fans 'sasaeng', conocidos por cruzar límites en el seguimiento de sus ídolos.

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Rumores de separación entre Lisa de BLACKPINK y Frédéric Arnault

El posible distanciamiento entre Lisa de BLACKPINK y Frédéric Arnault se habría intensificado tras la ausencia del empresario en la celebración del 29.º cumpleaños de la cantante, realizada en marzo pasado. Este hecho alimentó las especulaciones sobre una posible ruptura entre ambos, vinculados públicamente desde julio del 2023.

La relación se hizo visible cuando fueron vistos juntos en un restaurante de París, lo que marcó el inicio de los rumores de romance. Posteriormente, distintas apariciones públicas reforzaron la cercanía entre la integrante de la girlband y el director ejecutivo, incluidos viajes familiares y eventos de alto perfil.

Lisa y Frédéric Arnault fueron captados en reiteradas ocasiones. Foto: composición LR/Naver

Lisa y Frédéric Arnault fueron captados en reiteradas ocasiones. Foto: composición LR/Naver

Los rumores sobre la separación se han visto reforzados por la falta de apariciones recientes de ambos juntos, aunque en el pasado fueron captados en eventos como el lanzamiento de TAG Heuer Formula 1 Kith en Miami del 2024 y el estreno de 'The White Lotus' en Bangkok del 2025. Incluso en etapas anteriores, el empresario asistió a conciertos de BLACKPINK y compartió mensajes de apoyo en redes sociales, lo que incrementó la atención mediática sobre su vínculo.

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Lisa de BLACKPINK habla sobre su privacidad y la presión de la fama

Durante su conversación con Vanity Fair, Lisa profundizó en cómo la exposición pública ha impactado en su vida personal. La cantante recordó situaciones en las que seguidores esperaban fuera de su domicilio o intentaban invadir su privacidad, algo que la llevó a reflexionar sobre los límites entre la fama y el ámbito privado.

"Siento que después de que salí a hablar sobre la falta de privacidad que tengo, los fans ahora respetan eso mucho más", señaló la artista. Además, reiteró su deseo de mantener una vida más tranquila pese a su popularidad global. "A veces solo quiero ser normal", volvió a enfatizar.

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