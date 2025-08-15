HOYSuscripcion LR Focus

Cultura Asiática

‘Esta vez, no seré el padrastro de nadie’: ¿dónde ver online y en sub español el drama chino?

El drama chino ‘Esta vez, no seré el padrastro de nadie’ ha conquistado a miles de usuarios con la historia de un padre que recibe una segunda oportunidad. Descubre dónde ver todos los capítulos de la serie online en español.

'Esta vez, no seré el padrastro de nadie' es el drama chino favorito de lo usuarios. Foto: Composición LR/GoodShort
'Esta vez, no seré el padrastro de nadie' es el drama chino favorito de lo usuarios. Foto: Composición LR/GoodShort | GoodShort

El drama chino ‘Esta vez, no seré el padrastro de nadie’, disponible en la plataforma GoodShort, se ha convertido en tendencia en TikTok, donde acumula miles de reacciones y comentarios. Su formato de episodios cortos, sumado a escenas intensas y cargadas de emociones, lo ha posicionado como uno de los favoritos del momento.

La trama sigue a un padre que recibe una segunda oportunidad para brindarle a su hija el amor y cuidado que no le dio en su vida anterior. Este relato familiar ha conmovido profundamente a los espectadores, generando una alta demanda de usuarios que buscan ver los episodios completos en español. A continuación, te contamos la mejor forma de disfrutar esta producción asiática online y gratis.

PUEDES VER: ‘Tu rostro, siempre en mi memoria’: ¿dónde ver el drama chino online en sub español?

lr.pe

¿Dónde ver 'Esta vez, no seré el padrastro de nadie' online y en español?

Para ver la serie china en español y en alta definición, debes acceder a su plataforma oficial, GoodShort, que ofrece un amplio catálogo de producciones asiáticas de corta duración. ‘Esta vez, no seré el padrastro de nadie’ cuenta con la opción de subtítulos en español y también con doblaje oficial, por lo que puedes elegir la modalidad que prefieras. El acceso está disponible a través de su aplicación para celulares y tabletas con sistema Android o iOS, así como en su página web.

En la plataforma, los primeros 12 episodios se pueden ver de forma gratuita. Para continuar la historia sin interrupciones, es necesario comprar paquetes de monedas que van desde S/18.99 hasta S/194.99, o adquirir la membresía VIP semanal por S/37.99 o anual por S/374.99. Otra alternativa para verla gratis es visualizar cinco anuncios y desbloquear así cada nuevo episodio.

¿Cómo ver 'Esta vez, no seré el padrastro de nadie' en español y gratis?

Si buscas una alternativa gratuita y de fácil acceso, pero no quieres invertir tiempo viendo anuncios, puedes encontrar la serie en TikTok. Allí es posible acceder a los capítulos con subtítulos en español y sin interrupciones. No obstante, es importante señalar que los episodios no siempre están organizados en orden y la calidad del video puede variar considerablemente.

PUEDES VER: Shin Hyun Joon en Perú 2025: cuándo y a qué hora inicia la venta de entradas par el fan meeting del actor de 'Escalera al cielo'

lr.pe

¿De qué trata el drama chino 'Esta vez, no seré el padrastro de nadie'?

La historia gira en torno a Marc Ruiz, un hombre mayor que, al borde de la muerte, enfrenta el rechazo de su hija biológica, Celia, a quien descuidó durante gran parte de su vida. Tras casarse con otra mujer, dedicó sus esfuerzos a criar a los dos hijos de ella, dejando de lado a su propia hija. Cuando Marc enferma gravemente, su familia decide suspender su tratamiento para no gastar más dinero, mientras que Celia rompe definitivamente todo vínculo, dejándolo solo.

En sus últimos momentos, Marc anhela una segunda oportunidad para enmendar sus errores y compensar a su hija. De manera inexplicable, despierta en su cuerpo joven y con Celia aún pequeña. A partir de ese momento, se propone no repetir el pasado, trabajar duro para darle una vida mejor a su hija y evitar convertirse nuevamente en padrastro de los hijos de otra persona.

