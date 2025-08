'La ira de una madre': ¿dónde ver el drama chino online y en sub español?

Una nueva serie asiática se ha convertido en la favorita en redes sociales. Se trata de 'La ira de una madre', un drama chino que ha ganado popularidad en plataformas como TikTok gracias a su intensa y emotiva historia, centrada en el amor incondicional de una madre que lucha contra todo para proteger a su hija.

La serie china es uno de los c-dramas más virales del momento. Si te preguntas dónde ver 'La ira de una madre' online y con subtítulos en español, aquí te contamos todas las opciones disponibles para disfrutar este conmovedor drama.

¿Dónde ver el drama chino 'La ira de una madre' online y sub español?

'La ira de una madre' está disponible de forma oficial en la plataforma Netshort, una aplicación que permite disfrutar de contenidos asiáticos, incluyendo dramas chinos, con subtítulos en español. Los primeros 9 capítulos son completamente gratuitos, mientras que para acceder al resto de episodios es necesario adquirir una membresía dentro de la aplicación.

Sin embargo, existe otra alternativa no oficial: Dailymotion. En esta plataforma, la serie puede encontrarse bajo el título en inglés My Wonder Mama. En este sitio, los episodios están disponibles incluso en formato compilado, como si fueran una película, lo que facilita su visualización continua. Aunque esta no es una página oficial, ha sido una de las más utilizadas por los fanáticos que buscan acceder a la serie completa sin restricciones.

¿De qué trata 'La ira de una madre'?

La historia gira en torno a Camila, una niña de origen humilde que asiste a un colegio exclusivo donde es víctima de maltrato por parte de sus compañeros, sus madres y hasta su maestra. A pesar de provenir de una familia poderosa y adinerada, tanto ella como su madre son marginadas por no encajar en los estándares del círculo social al que pertenece la institución.

El punto de quiebre llega durante una fiesta realizada en una de las propiedades del Sr. Mendoza, padre de Camila. La madre de la niña, que nadie sabe que es la esposa del poderoso empresario, asiste al evento y presencia en carne propia las humillaciones hacia su hija. Decide enfrentarse a todos, pero la situación se torna violenta cuando es atacada junto a la pequeña por guardias contratados por otra mujer que falsamente se atribuye la propiedad. Sin embargo, el empresario revela que la madre y la niña son parte legítima de su familia.