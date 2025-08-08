HOYSuscripcion LR Focus

Cultura Asiática

'Coronada por su amor': ¿dónde ver el drama chino en español?

El drama chino 'Coronada por su amor' conquista en redes sociales con su historia romántica de capítulos cortos. Descubre la plataforma oficial para ver la serie con doblaje en español.

El drama chino 'Coronada por su amor' tiene 74 capítulos. Foto: composición LR/DramaBox
El drama chino Coronada por su amor se ha convertido en un fenómeno viral en TikTok, acumulando millones de visualizaciones gracias a sus escenas cargadas de romance, intriga y giros inesperados. Los usuarios han compartido fragmentos y momentos clave en redes sociales, impulsando su popularidad en toda Latinoamérica.

¿Dónde ver 'Coronada por su amor' en español?

Actualmente, el c-drama está disponible con doblaje y subtítulos en español a través de la aplicación oficial DramaBox, considerada por los seguidores como la forma más segura y completa para disfrutar de esta producción asiática que ya suma 74 episodios.

La plataforma ofrece los primeros 10 capítulos de forma gratuita, mientras que el resto del contenido requiere suscripción. Si bien algunos usuarios comparten fragmentos del drama en TikTok, Facebook o plataformas como Dailymotion, estas versiones suelen estar incompletas, fuera de orden o sin subtítulos. Por ello, para disfrutar la historia en su totalidad y en alta calidad, DramaBox sigue siendo la mejor alternativa.

¿De qué trata el drama chino 'Coronada por su amor'?

'Coronada por su amor' narra la historia de Amy Ruiz, una joven que, para evitar ser comparada y vendida en matrimonio por su madre, decide marcharse de casa aprovechando su embarazo. Cinco años después, Mario Juárez descubre que tiene un hijo y comienza su búsqueda para encontrarlos. La trama se complica con la intervención de Zara Castro, amiga de Mario, quien siente celos de Amy y le pone múltiples obstáculos.

El punto de giro llega cuando Mario salva a Amy y al niño durante una crisis y descubre un secreto impactante: ella es hija de la familia Castro y fue cambiada al nacer por su supuesta madre. Esta mezcla de romance, drama familiar y revelaciones ha capturado la atención de la audiencia en redes sociales.

