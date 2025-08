El reconocido actor surcoreano Song Young-kyu, de 55 años, fue hallado sin vida dentro de su vehículo la mañana del 4 de agosto. El intérprete, recordado internacionalmente por su participación en la serie 'Big Bet' y su destacada trayectoria en doramas, fue encontrado en un estacionamiento residencial ubicado en Yongin, provincia de Gyeonggi, según confirmó la policía local.

De acuerdo con el medio Soompi, el cuerpo fue descubierto alrededor de las 8:00 a. m. (KST) por una persona cercana al actor, quien notificó de inmediato a las autoridades. La policía señaló que no se hallaron signos de violencia ni cartas de despedida en el lugar. Por el momento, ya se ha contactado con la familia de la estrella para esclarecer los hechos y no se ha descartado realizar una autopsia para determinar las causas exactas de su muerte.

Actor surcoreano atravesó recientemente una polémica

Semanas antes de su fallecimiento, Song Young-kyu estuvo envuelto en una polémica tras ser detenido el pasado 19 de junio por conducir en estado de ebriedad. Según los reportes, el actor había recorrido aproximadamente cinco kilómetros en Yongin, ciudad donde residía, antes de ser interceptado por las autoridades. Aunque el incidente ocurrió en junio, recién fue revelado públicamente a fines de julio, lo que generó una ola de críticas por parte del público surcoreano.

Song Young-kyu en su último papel en ‘The Winning Try’, disponible en Netflix. Foto: difusión

Tras la controversia, Song se vio obligado a renunciar a su participación en la obra teatral Shakespeare in Love y su presencia en las series 'The Defects' y 'The Winning Try', esta última recientemente lanzada en Netflix, fue reducida considerablemente. La noticia de su repentina muerte ha conmocionado a la industria del entretenimiento en Corea del Sur y a los fanáticos del K-drama a nivel global. A lo largo de su carrera, el actor dejó una huella con interpretaciones memorables, especialmente en roles antagónicos en producciones como 'Un amor predestinado', 'El escape de los 7', 'Extreme Job', 'The Tale of Lady Ok', entre otras.