En una reciente conferencia de prensa, el actor Kim Soo Hyun expresó su dolor y la presión emocional que ha recibido de la familia de la actriz Kim Sae Ron. La controversia ha sacudido la carrera del conocido actor, quien se encuentra en el centro de un escándalo tras la muerte de la conocida estrella, ocurrida el pasado 16 de febrero.

La familia de la actriz Kim Sae Ron ha presentado pruebas que, según ellos, demuestran una relación inapropiada entre ambos, lo que ha llevado al actor Kim Soo Hyun a defenderse públicamente. En su declaración, negó categóricamente las acusaciones y afirmó que su relación con la actriz comenzó cuando ella ya era mayor de edad.

Kim Soo-hyun niega romance con actriz cuando era menor

En una inesperada conferencia de prensa en Seúl, Kim Soo Hyun, acompañado de su abogado, abordó las acusaciones que lo vinculan con la muerte de Kim Sae Ron. El actor, visiblemente afectado, explicó que ambos mantuvieron una relación sentimental durante aproximadamente un año, pero que esto ocurrió hace cuatro años, cuando la actriz ya era mayor de edad.

“Acepto la responsabilidad por lo que he hecho y estoy dispuesto a recibir críticas por ello. Pero no puedo asumir la responsabilidad por algo que no hice. Para las personas que aún creen en mí, quiero aclarar los hechos”, detalló al inicio.

Kim Soo Hyun rompe en llanto en la conferencia de prensa. Foto: REUTERS

Las acusaciones surgieron tras la muerte de Kim Sae Ron, quien falleció a los 24 años en lo que las autoridades han determinado como un suicidio. La familia de la actriz ha señalado a Kim Soo Hyun como responsable de su trágico desenlace, lo que ha llevado al actor a expresar su dolor y confusión ante la situación.

“Su familia me está acusando de haberla llevado a la muerte solo porque fui su exnovio. Me están presionando para que confiese algo que no hice”, agregó tajantemente.

Kim Soo-hyun se quiebra en la conferencia de prensa

En un momento de la conferencia de prensa, el actor Kim Soo Hyun rompió en llanto al hablar sobre toda la polémica que se generó, denunciando que las acusaciones han sido utilizadas para presionarlo emocionalmente.

“Nunca salí con ella cuando era menor de edad. Salvo por el hecho de que ambos éramos actores, nuestra relación era como la de cualquier otra pareja normal. Mucha gente está sufriendo por mi culpa. También lamento que la difunta actriz no pueda descansar en paz”, señaló conmovido.