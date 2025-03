Filtran el presunto mensaje de auxilio de Kim Sae Ron a Kim Soo Hyun: “¡Por favor, sálvame!”

La controversia en torno a Kim Soo Hyun y la fallecida actriz Kim Sae Ron impactó a la industria del entretenimiento coreano con la reciente filtración de un presunto mensaje de auxilio que la artista le envió al protagonista de 'La reina de las lágrimas'. En el mensaje, la artista habría implorado por más tiempo para pagar una deuda que su antigua agencia, Gold Medalist, le exigía repentinamente.

Las revelaciones surgieron luego de que una mujer que se identificó como la tía de Kim Sae Ron declarara en un canal de YouTube que la actriz mantuvo una relación con Kim Soo Hyun cuando era menor de edad. Además, lo acusó de haberla abandonado tras su escándalo por conducir en estado de ebriedad en 2022 y de haber permitido que su agencia emprendiera acciones legales en su contra.

¿Cuál fue el presunto mensaje de auxilio de Kim Sae Ron a Kim Soo Hyun?

El canal de YouTube 'Hoverlab', también conocido como Garo Sero Institute, divulgó la ampliación de su entrevista con la presunta tía de Kim Sae Ron, revelando el contenido del supuesto mensaje que la actriz envió el 19 de marzo de 2024 a Kim Soo Hyun. En el texto, la joven solicitaba una prórroga para saldar la deuda que Gold Medalist le exigía repentinamente.

"Oppa, esta es Sae Ron. Hoy recibí la carta de certificación de que (tu compañía) me está demandando. Dijiste que me darías suficiente tiempo, por eso estoy trabajando duro y preparándome para mi regreso. Pagaré la deuda con un porcentaje de cada trabajo. No estoy diciendo que no pagaré, pero si de repente me pides 700 millones de KRW (aproximadamente $480,000 USD) en este momento, realmente no puedo hacer nada. No es que no quiera, es que no puedo. ¿De verdad tienes que llevar esto hasta una demanda? Por favor, sálvame... te lo ruego. Dame algo de tiempo".

¿Existió una deuda entre Kim Soo Hyun y Kim Sae Ron?

Según las declaraciones de la presunta tía de Kim Sae Ron, la deuda que la actriz mencionó en su mensaje estaría relacionada con su salida de Gold Medalist tras el escándalo de conducción bajo los efectos del alcohol en 2022. La agencia habría exigido inicialmente una penalización de 20 mil millones de KRW (aproximadamente $13.7 millones de USD) por cancelación de proyectos y daños contractuales. Sin embargo, tras negociaciones, la cifra se redujo a 700 millones de KRW ($480,000 USD), con la condición de que la empresa asumiría el resto.

En ese momento, Kim Soo Hyun supuestamente le aseguró a Kim Sae Ron que no había prisa en el reembolso de la suma. Confiando en su palabra, la actriz habría planeado devolver el dinero de manera progresiva con futuros ingresos. Sin embargo, en 2024, la agencia le exigió el pago total de manera inmediata, dejándola sin opciones y llevándola a contactar a su presunta expareja en busca de ayuda.

Fotos inéditas de Kim Sae Ron y Kim Soo Hyun.Foto: difusión

Ante la gravedad de estas acusaciones, Gold Medalist, agencia que representa a Kim Soo Hyun, emitió un comunicado negando rotundamente cualquier tipo de vínculo entre el actor y la deuda de Kim Sae Ron. Además, anunció medidas legales contra el canal de YouTube que divulgó la información, argumentando que se trataba de difamación y especulaciones infundadas.

El caso sigue generando controversia y opiniones divididas entre los seguidores de ambas celebridades. Mientras algunos piden una investigación más profunda, otros defienden a Kim Soo Hyun de lo que consideran acusaciones sin pruebas sólidas. Con la agencia del actor tomando medidas legales, es probable que este escándalo continúe evolucionando en los próximos días.