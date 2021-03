ENHYPEN confirma fecha de su comeback para alegría de los ENGENE

Lo que todos los ENGENE estaban esperado, BeLift Lab confirmó el 25 de marzo que ENHYPEN realizará su comeback luego de permanecer cinco meses inactivos en la escena musical.

Jungwon, Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-Ki demostrarán todo su talento en su próximo regreso a los escenarios, aseguró la compañía coreana subsidiaria de Big Hit Entertainment.

Fecha de comeback de ENHYPEN

Según un representante de BeLift Lab: “ENHYPEN está preparando un nuevo álbum para lanzar su comeback para finales de abril”.

Jungwon, Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-Ki, miembros de ENHYPEN. Foto: BeLift Lab

Debut de ENHYPEN

El 30 de noviembre del 2020, ENHYPEN lanzó su álbum debut ‘BORDER: DAY ONE’, con el que anunció el nacimiento de un nuevo grupo K-pop de cuarta generación.

Los logros alcanzados del grupo K-pop a través de su disco de lanzamiento fueron notables, ya que, registró un total de 318,528 copias por día en la fecha de estreno de Gaon Chart. Este es el récord más alto entre las ventas de álbumes del grupo (basado en una sola entrega) que debutó el año pasado.

Además, ENHYPEN ocupó el puesto número 1 en la lista de álbumes diarios japoneses de Oricon y iTunes. También ingresó en diversos rankings de Billboard como: Álbum de buscadores, Álbum mundial y Top ventas de álbumes actuales.

Asimismo, el grupo K-pop integrado por Jungwon, Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-Ki ganó cuatro premios como rookie en el 2020.

ENHYPEN en YouTube

Su videoclip “Give-taken” supera los 34 millones de reproducciones en YouTube hasta el 25 de marzo de 2021.

Mientras que el MV “Let me in” sobrepasa las 17 millones visualizaciones en la popular plataforma de video.

Reality de ENHYPEN

Mientras los ENGENE esperan con ansias el comeback de ENHYPEN, continúan sintonizando la segunda temporada de su reality Mnet ENHYPEN & HI, que estrena nuevos episodios todos los miércoles a las 7.00 p. m. (KST).