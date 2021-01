El año recién culminado fue un período abrumador para el mundo por la pandemia de la COVID-19. No obstante, los fans del arte de Asia recibieron aliento constante de los artistas y producciones del rubro que continúan posicionándose en el entretenimiento internacional por su calidad.

Para honrar a quienes dieron vida a la temporada, en Diario La República organizamos la primera edición de los Premios Cultura Asiática (PCA 2020), un evento donde solo los fans, con sus votos online, eligieron a sus cantantes, actores y dramas predilectos de Corea del Sur, Japón, China y Tailandia.

Fueron más de 100 producciones y artistas nominados, pero solo 16 alzaron la victoria gracias al apoyo constante de los admiradores en el sondeo oficializado del 30 de diciembre del 2020 al 6 de enero del 2021 (ET).

Finalmente, tenemos el agrado de revelar a los flamantes ganadores de la primera edición de los Premios Cultura Asiática 2020.

Música - Corea

PCA 2020 - Mejor grupo K-pop masculino

Continúan imparables. Tras brillar en los GDA 2021, BTS suma una nuevo triunfo a su récord histórico al ser el mejor grupo K-pop masculino de los PCA 2020.

Con el 60% de los votos, BANGTAN y ARMY lograron imponerse en esta categoría de los premios de Diario La República. Mientras tanto, MONSTA X y MONBEBE tomaron el segundo lugar con el 10,3%, y TXT y MOA el tercero con el 7,7%. ¡Felicidades a los ídolos y a sus respectivos fandoms!

BTS es el mejor grupo K-pop masculino de los PCA 2020. Foto: composición LR / Big Hit

PCA 2020 - Mejor grupo K-pop femenino

Anunciamos que BLACKPINK es el mejor grupo K-pop femenino de los PCA 2020. Con el apoyo incondicional de su fandom, Lisa, Rosé, Jennie y Jisoo reclaman el primer puesto de la categoría al acumular el 44,1% de los votos.

Mientras tanto, las acompañan en los otros dos destacados lugares girlbands igual de representativas en la escena. Estas son Red Velvet (segunda posición con 22,1%) y TWICE (tercera con 14,8%). ¡Felicidades a las idols y los clubs BLINK, ReVeluv y ONCE!

BLACKPINK es el mejor grupo K-pop femenino de los PCA 2020. Foto: composición LR / YG Ent

PCA 2020 - Mejor grupo debut K-pop

Ingresó al rubro del K-pop en noviembre del año pasado, pero su reconocimiento viene desde meses atrás, cuando cada uno de los miembros que hoy lo conforman lucharon por su puesto en el sonado programa de supervivencia I-LAND. Ahora, el septeto ENHYPEN se corona ganador de mejor debut K-pop de los PCA 2020, luego de acumular el 57,9% de los votos. Felicidades a la boyband y los ENGENE.

Por otro lado, nos complace anunciar en el segundo y tercer lugar a los también jóvenes ídolos en ascenso TREASURE y CRAVITY, actos que alcanzaron el 19,3% y 5,9%, según el orden mencionado.

ENHYPEN es el mejor debut K-pop de los PCA 2020. Foto: composición LR / BELIFT LAB

PCA 2020 - Mejor leyenda K-pop

Continúan los regalos de ELF para SUPER JUNIOR por el 15 aniversario del debut grupal. Los EverLasting Friends lograron coronar a la boyband como la mejor leyenda K-pop de los PCA 2020, luego de conseguir el 50,5% de votos.

Pero las gratas noticias en esta categoría no culminan aquí, ya que los también íconos de la segunda generación SS501 y BIGBANG reclamaron el segundo y tercer puesto con el 35,4% y 7,5%, respectivamente. ¡Felicidades a las boybands y los fandoms!

SUPER JUNIOR es la mejor leyenda K-pop de los PCA 2020. Foto: composición LR / SM Ent.

PCA 2020 - Mejor solista K-pop

Taemin, uno de los ídolos más completos y respetados de la industria, es el ganador de Mejor solista K-pop de los PCA 2020. El maknae de SHINee, quien en la temporada recién culminada regresó con el disco Never gonna dance again, recibió el respaldo del 52,3% de los votos en la categoría.

Al famoso coreano de 28 años le siguieron ídolos femeninas top. Ellas fueron IU (segundo puesto con 10,7%) y Taeyeon de SNSD (tercera con 9,9%).

Taemin es el mejor solista K-pop de los PCA 2020. Foto: composición LR / SM Ent.

Música Asia

PCA 2020 - Mejor grupo J-pop

Tras 21 años de exitosa carrera, el último día del año pasado, la banda leyenda del pop japonés, Arashi, pausó indefinidamente sus actividades. No obstante, deja un prolífico trabajo que podrán disfrutar los fans mientras aguardan su regreso.

Hoy los Arashians festejan el legado de los miembros Matsumoto Jun, Ninomiya Kazunari, Ohno Satoshi, Sakurai Sho y Aiba Masaki otorgándoles el triunfo en mejor grupo J-pop de los PCA 2020 con el 43,9%.

Entretanto, las girlbands NiziU (29,8%) y Little Glee Monster (11,4%) son el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Arashi es el mejor grupo J-pop de los PCA 2020. Foto: Johnny & Associates

PCA 2020 - Mejor grupo C-pop

La boyband ídolo china más famosa WayV es el mejor grupo C-pop de los Premios Cultura Asiática 2020, triunfo que consigue con el 43,9% de votos en la categoría.

A la subunidad de NCT, que recientemente también se llevó preseas en MAMA 2020 y en los AAA, le siguen X-NINE (28,7%) y TF BOYS (13%), en el segundo y tercer puesto. ¡Felicidades a los idols y a sus fans!

Way V es uno de los nominados a Mejor grupo C-pop en los PCA 2020. Foto: composición LR / SM Ent.

Dramas coreanos

PCA 2020 - Mejor drama coreano

Fue una de las series más aclamadas a nivel mundial el año pasado, y ahora reclamó el triunfo en mejor drama coreano de los PCA 2020 con el 43,3%. Pero eso no es todo, si amaste la historia de amor y ficción de The king: eternal monarch, protagonizada por Lee Min Ho, Kim Go Eun y Woo Do Hwan, aún quedan más sorpresas en la división de producciones improntas de Corea del Sur.

Entretanto, compartimos que la comedia sensación del momento True beauty ocupó la segunda posición con el 29%, y romance psicológico It’s okay to not be okay la tercera con el 6,4%.

The king: Eternal monarch es el mejor drama coreano de los PCA 2020. Foto: composición LR / SBS

PCA 2020 - Mejor actor coreano

Continuando con las buenas noticias para los apasionados de TKEM, Lee Min Ho es el mejor actor coreano de los PCA 2020. El apoyo constante de los Minoz hizo posible el triunfo del ‘Rey de Hallyu’ en la categoría, con el 45,7% del total de votos.

Mientras tanto, Cha Eun Woo, protagonista masculino de True beauty, ocupó el segundo lugar con 28,4% y Kim Soo Hyun, de It’s okay to not be okay, el tercero por su 4%.

Lee Min Ho es el mejor actor coreano de los PCA 2020. Foto: composición LR / MYM Ent.

PCA 2020 - Mejor actriz coreana

Si en su categoría ganó el protagonista masculino de TKEM, Lee Min Ho, no podía faltar el triunfo de la estrella femenina. Kim Go Eun es la mejor actriz coreana de los PCA 2020, y el público lo decidió respaldándola con el 43% de los votos.

En esta misma categoría, ocuparon el segundo y tercer puesto Moon Ga Young (True beauty) y Son Ye Jin (Crash landing on you), con el 15,9% y 10,1%, respectivamente.

Kim Go Eun es la mejor actriz coreana de los PCA 2020. Foto: composición LR / BH Ent.

PCA 2020 - Mejor artista coreano revelación

Anteriormente deslumbró en otras producciones, pero es innegable que el despliegue de su talento en la temporada pasada, con The king: eternal monarch, fue el salto definitivo a la gloria ante la mirada internacional. Hoy, Woo Do Hwan es el mejor artista coreano revelación de los Premios Cultura Asiática 2020.

El recordado Jo Eun Seob / Jo Young alzó la victoria por un acumulado de 49,6%. Por otro lado, Hwang In Yeop, actual estrella de True beauty, y Kim So Hye ocuparon el segundo y tercer lugar con 22,2% y 10%, según el orden de mención.

Woo Do Hwan es el mejor artista coreano revelación de los PCA 2020. Foto: composición LR / KeyEast

Dramas de China y Tailandia

PCA 2020 - Mejor drama chino

El drama histórico de fantasía The wolf esperó más de dos años hasta su estreno, y cuando finalmente llegó a las pantallas, en noviembre del año pasado, conquistó al público apasionado del género. Ahora, la serie, que cuenta con los trabajos de Darren Wang, Li Qin y Xiao Zhan, se consagra ganador de mejor C-drama de los PCA 2020 con 24,2% de los votos.

Con una diferencia mínima (23,3%), You are my destiny ocupó el segundo lugar, mientras My girl el tercero con 13,9 % del total de la categoría.

The wolf es el mejor drama chino de los PCA 2020. Foto: composición LR / iQiyi

PCA 2020 - Mejor artista chino

Arrasó en la categoría con el 55,4% de votos. Xiao Zhan es el mejor artista chino de los PCA 2020, mérito que suma una alegría más para los fans que lo acompañaron mientras, a base de talento, recuperaba su corona como la estrella predilecta del público tras su larga pausa.

Luego de ‘Zhan Zhan’, los también celebrados actores Yang Yang y Darren Wang reclamaron la segunda y tercera posición con 14,8% y 11,8%, respectivamente.

Xiao Zhan es el mejor artista chino de los PCA 2020. Foto: composición LR / WAJIJIWA Ent

PCA 2020 - Mejor drama tailandés

2gether: The series, el Thai-drama BL fenómeno del año pasado también es el mejor drama tailandés de los PCA 2020 gracias al 59,3% de votos que lo respaldaron. Para quienes amaron la historia de Wat y Tine, resultado del talento y la química de BrightWin, continúan las sorpresas en las siguientes categorías.

Mientras tanto, revelamos a los flamantes segundo y tercer lugar: TharnType the series 2 (22,8%) y Why r u the series (10,7%).

2gether: The series es el mejor drama tailandés de los PCA 2020. Foto: composición LR / GMMTV

PCA 2020 - Mejor artista tailandés

Tal como lo anunciamos: más buenas nuevas para los fans de 2gether: The series y los protagonistas. La estrella top Bright Vachirawit es el mejor artista de Tailandia de los Premios Cultura Asiática 2020, triunfo que merece por recibir el 55,1% de votos en la categoría.

Al recordado Wat le sigue la pareja principal de TharnType, Mew Suppasi y Gulf Kanawut con 14,3% y 13,4%, respectivamente.

Bright Vachirawit es el mejor artista de Tailandia de los PCA 2020. Foto: composición LR / GMMTV

PCA 2020 - Mejor artista debut

Zee Prunk y Khaotung Tanawat tuvieron un excelente desempeño en esta división que fue una de las más reñidas, razón por la que tomaron el segundo y tercer lugar con 16,8% y 4,5%, respectivamente.

No obstante, el primer puesto arrasó. Anunciamos a Win Metawin como el ganador de mejor artista debut de los PCA 2020. Además, resaltamos que fue el nominado con mayor apoyo en esta primera edición de los premios de Diario La República.

¡Felicidades a Win a sus admiradores por lograr el 65,7% de la categoría!

Win Metawin es el mejor artista debut de los PCA 2020. Foto: composición LR / GMMTV

Win Metawin (Metawin Opas-iamkajorn) es un actor y cantante tailandés de 21 años. Foto: GMMTV

