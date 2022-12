“Al fondo hay sitio” está a horas de estrenar el final de su temporada 9. La serie de América Televisión mantuvo al público al borde de sus asientos por semanas, debido a los constantes dramas entre los Maldini-Montalbán y la familia Gonzales. Diversos de estos culebrones y entresijos de la trama estuvieron protagonizados por Jimmy, la nueva versión de Jaimito interpretada por Jorge Guerra.

Como era de esperarse, el cambio no fue bien recibido desde el inicio por los fans. Las redes se llenaron de diversos comentarios, que pedían el regreso del actor original. Sin embargo, ya no había marcha atrás.

Aaron Picasso y Jorge Guerra interpretan al mismo personaje, pero en etapas diferentes de "Al fondo hay sitio". Foto: composición LR/captura de América TV

Jaimito vs. Jimmy: ‘July’ elige al mejor de “AFHS”

Desde los primeros episodios de “AFHS” hasta la actual temporada, los espectadores han visto tres versiones de Jaimito. Estos fueron interpretados por Aarón Picasso, Andrés Mesías y el último, quien se hace llamar Jimmy, llevado a la trama por Jorge Guerra.

Guadalupe Farfán, una admiradora desde muy pequeña de la producción, conversó en exclusiva con La República y nos contó quién es su favorito en el papel.

“Jorge Guerra, definitivamente. Yo soy muy fanática de su chamba. Él trabaja muy bien, la verdad, y lo admiro mucho. ‘Jorgito’ es como mi hermano mayor”, señaló.

Pero, si Aarón Picasso fue el primero (y es el favorito de muchos), ¿por qué no lo eligieron? La artista también tiene una opinión muy concreta sobre el tema: “ De repente a ellos (los productores) no les parecía correcto o no les gustó algo. Yo creo que no se confundieron al elegir a Jorge Guerra para el papel de Jaimito porque lo hace excelente”.

Jorge Guerra opina sobre el ‘Jaimito original’ de “AFHS”

A pesar de los reclamos del público, Picasso pidió que respeten a su sucesor. Sobre ello, Guerra se muestra agradecido por las bases que dejó su antecesor. Así lo reveló en anterior entrevista para La República.

“Él comenzó todo, así que, sin su trabajo, yo no estaría trabajando ahora . Lo que puedo decir es gracias por haber dicho eso. Yo respeto su trabajo y espero que le vaya bien. Aaron creó un papel que igual la gente va a querer. Eso hay que apreciarlo y admirarlo porque no es fácil crear un papel y que la gente lo recuerde, no es sencillo”, expresó.

“Si él hizo un trabajo particular, eso es suyo. Yo estoy haciendo mi trabajo ahora. Entonces, jamás uno es mejor que otro. No hay comparaciones ni manera de saber quién es mejor o peor”, agregó.