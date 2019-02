Oscar 2019: ‘Free solo’ la favorita a ‘Mejor documental’ [VIDEO]

Alex Honnold es el protagonista de este documental que narra las peripecias atléticas y físicas que tuvo que afrontar para poder trepar una montaña de piedra de 914 metros de altura llamado “El Capitán”, sin cuerdas ni ayuda. Una proeza en el que el mínimo error significaba la muerte.

El documental fue dirigido por Elizabeth Chai Vasarhelyi y el fotógrafo, Jimmy Chin. La hazaña deportiva, se realizó en el Parque Nacional Yosemite, bajo la modalidad solo integral (sin asistencia), y se hizo el 3 de junio de 2017, durando casi 4 horas.

Ningún escalador había logrado subir hasta la cima, es probable que nadie se lo hubiera planteado de tal manera.

No solo Alex Honnold sufrió las peripecias de la aventura, sino también la producción que debió enfrentar el reto del terreno, el ruido del viento y otras dificultades técnicas. El documental fue realizada por National Geographic con el apoyo de The North Face.

Desde que se estrenó, el 28 de septiembre de 2018, ha recaudado más de 15 millones de dólares en taquilla y se encuentra entre las 5 nominadas al Oscar 2019 en la categoría a ‘Mejor documental’. Es la favorita luego de ganar el BAFTA y de llevarse el premio en el ‘Festival de Toronto’.

‘Free solo’ compite con: “Hale County This Morning”, “Minding The Gap”, “Of fathers and sons” y “RGB”.

El largometraje ya se estrenó el 19 de febrero en Lima y se proyectará de nuevo el 24 de febrero en el cine del Centro Cultura de la PUCP. No se lo pierda.