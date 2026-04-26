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Cine y series

'Si los deseos mataran' Netflix: ¿cómo ver el capítulo 1 de la serie coreana de suspenso y terror oscuro?

La serie coreana 'Si los deseos' mataran llegó a Netflix el 24 de abril de 2026 con una historia de terror sobrenatural sobre una app que concede deseos a cambio de una cuenta regresiva mortal.

'Si los deseos mataran' es la nueva propuesta de Netflix que combina suspenso y terror. Foto: Captura Netflix
'Si los deseos mataran' es la nueva propuesta de Netflix que combina suspenso y terror. Foto: Captura Netflix
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La plataforma Netflix continúa apostando por el contenido asiático con el estreno de 'Si los deseos mataran', una serie que mezcla terror sobrenatural, suspenso psicológico y drama adolescente. Disponible desde el 24 de abril de 2026, la producción surcoreana plantea una historia en la que el deseo más anhelado puede convertirse en una sentencia de muerte.

Bajo la dirección de Park Youn-seo y con guion de Park Joong-seop, la ficción se sitúa en el instituto Seorin, donde cinco estudiantes descubren una aplicación llamada Girigo. Lo que comienza como una curiosidad tecnológica pronto se transforma en una amenaza mortal: cada deseo concedido activa una cuenta regresiva que conduce a la muerte del usuario. Con ocho episodios en su primera temporada, la serie se posiciona como una propuesta intensa.

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¿Cómo y dónde ver el capítulo 1 de 'Si los deseos mataran'?

Para quienes buscan cómo ver 'Si los deseos mataran' capítulo 1, la serie está disponible exclusivamente en Netflix. Basta con contar con una suscripción activa para acceder al primer episodio y al resto de la temporada.

El capítulo inicial cumple una función clave al establecer las reglas del juego. En esta entrega, Choi Hyeong-wook presenta la app Girigo a sus amigos tras utilizarla para obtener una excelente calificación en un examen. Sin embargo, la aparente ventaja se transforma rápidamente en tragedia cuando el personaje muere en circunstancias extrañas, marcando el tono oscuro de la historia.

Además, el episodio introduce elementos narrativos fundamentales:

  • El funcionamiento básico de la app
  • Las primeras señales de peligro
  • La reacción del grupo ante lo desconocido
  • El inicio de la investigación para detener la maldición

Estos componentes convierten al primer capítulo en una pieza esencial para comprender el desarrollo posterior de la trama.

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Sinopsis de 'Si los deseos mataran' en Netflix

La historia de 'Si los deseos mataran' sigue a Yoo Se-ah, Lim Na-ri, Kim Geon-woo, Kang Ha-joon y Choi Hyeong-wook, un grupo de amigos cuyos días cambian drásticamente tras interactuar con Girigo. Cada uno formula un deseo, pero pronto descubren que el precio a pagar es su propia vida.

A medida que la tensión aumenta, los protagonistas se ven obligados a enfrentar no solo el miedo a la muerte, sino también sus propios conflictos personales. La serie explora cómo las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias irreversibles, reforzando la idea de que todo deseo tiene un costo.

En su intento por sobrevivir, los jóvenes buscan respuestas más allá de lo racional. Esto los lleva a contactar a la chamana Haetsal y a Bangwool, personajes que introducen una dimensión espiritual al relato. La presencia de estos elementos refuerza el componente sobrenatural y amplía el misterio en torno al origen de la aplicación.

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Reparto de 'Si los deseos mataran'

El reparto de 'Si los deseos mataran' reúne a un elenco joven que da vida a los personajes principales:

  • Jeon So-young como Yoo Se-ah
  • Kang Mi-na como Lim Na-ri
  • Baek Sun-ho como Kim Geon-woo
  • Hyun Woo-seok como Kang Ha-joon
  • Lee Hyo-je como Choi Hyeong-wook
  • Jeon So-nee como Haetsal
  • Roh Jae-won como Bangwool

Cada uno aporta matices distintos a una historia que combina emociones intensas con situaciones límite, consolidando el atractivo de la serie dentro del género.

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