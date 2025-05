Documental ajeno al lugar común: “Cacería implacable: Osama Bin Laden”

El atentado a las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York, ocurrido el 11 de septiembre de 2001, es sin duda una de las mayores catástrofes que haya visto la humanidad y lo hizo en vivo y en directo. No existe persona en el mundo que no tenga una idea, un concepto fugaz o una impresión al paso sobre lo que significó ese evento que ha generado igualmente una copiosa e interesante producción cultural: libros, películas y documentales por doquier.

Cuando se pensaba que ya casi todo estaba dicho sobre la muerte del terrorista Osama Bin Laden, líder de la organización criminal Al Qaeda que perpetró el atentado del 11-S, la plataforma de cine y series Neftlix estrenó hace un par de semanas la serie de tres capítulos llamada Cacería implacable: Osama Bin Laden de Mor Loushy y Daniel Sivan.

Osama Bin Laden fue asesinado por un cuerpo de élite norteamericano el 2 de mayo de 2011, en la Operación Gerónimo, la cual tuvo lugar en Pakistán. Este hecho se dio a meses de cumplirse 10 años del atentado de 2001. Una de las películas que mejor refleja los vaivenes que tuvo esta misión, fue Zero Dark Thirty (La noche más oscura), proyecto de 2012 dirigido por la siempre solvente directora norteamericana Kathryn Bigelow. La noche más oscura ganó el Oscar a mejor película en la edición de 2013 y hubo polémica porque se señaló que el premio se debió más al cálculo político (la muerte de Bin Laden era aún un tema muy caliente) que a la propia calidad de la película. No pasó mucho tiempo para que ese discurso caiga en saco roto y la razón es obvia: con cálculo político o no, La noche más oscura es estupenda. Además, no era el primer Oscar de Bigelow, ya que en el año 2008 dirigió The Hurt Locker (Zona de miedo), que daba cuenta sobre la invasión de Estados Unidos a Irak en 2002 y por este proyecto obtuvo el Oscar de 2010 por parte partida doble: a mejor dirección y a mejor película. Zona de miedo ya ocupa un lugar entre las mejores películas bélicas en la historia del cine. (Por cierto, Bigelow es la responsable de un clásico noventero: Point Break (Punto de quiebre) de 1991).

Como señalamos líneas atrás, ya se sabía casi todo lo relacionado al 11-S y sus variantes. En este sentido, ¿cómo abordar un tema tan sensible y atractivo sin transitar por caminos ya recorridos? Este es un aspecto que, definitivamente, sí tuvieron en cuenta Loushy y Sivan. Esa es una de las razones por las que Cacería Implacable tiene 3 capítulos. Los directores consignaron la información más relevante (el atentado del 11-S, el fracaso de la operación Tora Bora en Afganistán a finales de 2001 y la Operación Gerónimo de 2011).

Exjefes de la CIA, exagentes de la Unidad Contra el Terrorismo de USA y testimonios de quienes trabajaron cerca de George Bush y Barack Obama, brindan sus testimonios, pero a la vez proyectan una suerte de mística: se sentían que estaban en una misión que iba más allá de lo militar. Pensemos en la exagente Tracy Walder (hoy influencer) y, muy en especial, en el exjefe de Contraterrorismo de la CIA Cofer Black, el primer encargado de cazar a Bin Laden, que le dice al expresidente George Bush: “Si me deja hacerlo, habrá moscas caminando en sus ojos en seis semanas”. De este tipo de sentencias está poblado el documental Cacería implacable y ese es el detalle que lo saca del lugar común. Muy bueno.