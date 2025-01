La temporada 2 de 'El agente nocturno' ya está disponible en Netflix, y los fans de la exitosa serie no podrían estar más emocionados. Gabriel Basso vuelve a liderar el elenco como Peter Sutherland, un agente atrapado en un mundo lleno de intriga, conspiraciones y constantes peligros. Esta nueva entrega, que llegó el 23 de enero de 2025, introduce nuevas caras y personajes clave que añadirán tensión a esta historia llena de acción y suspenso.

Después de su explosivo debut en marzo de 2023, 'El agente nocturno' fue rápidamente renovada debido a su rotundo éxito, consolidándose como una de las producciones más vistas de Netflix en su género. En esta temporada, los personajes enfrentan desafíos aún más grandes, incluyendo una fuga en una estación de la CIA, amenazas de muerte y conflictos internacionales. Aquí te contamos todo sobre el reparto de 'El agente nocturno' temporada 2 y los roles que interpretan.

¿Quién es quién en 'El agente nocturno' temporada 2?

A continuación, te presentamos la lista completa de actores y los personajes que interpretan en la segunda temporada de 'El agente nocturno' en Netflix, así como algunos datos destacados de su carrera.

Gabriel Basso como Peter Sutherland

El protagonista regresa para una nueva misión de alto riesgo. Peter Sutherland, un agente nocturno que destapa una red de conspiraciones tras una fuga en la CIA, se ve forzado a huir mientras lo persiguen individuos dispuestos a matarlo. Gabriel Basso, nacido el 11 de diciembre de 1994, es conocido por su participación en cintas como 'Super 8' y 'The Kings of Summer'.

Luciane Buchanan como Rose Larkin

Luciane Buchanan interpreta a Rose Larkin, la única persona en quien Peter confía plenamente. Además de ser su interés amoroso, Rose también se convierte en un apoyo crucial para su misión. Buchanan, originaria de Nueva Zelanda, ha destacado en series como Las nuevas leyendas de Mono y Filthy Rich.

Amanda Warren como Catherine Weaver

Catherine Weaver, interpretada por Amanda Warren, es una veterana del programa Night Action. Su papel como mentora y entrenadora de agentes nocturnos, incluido Peter, será clave en esta temporada. Warren ha participado en producciones reconocidas como 'The Leftovers' y 'Mother!'.

Arienne Mandi como Noor

Arienne Mandi da vida a Noor, una asistente de bajo rango en la misión iraní ante la ONU. Ambiciosa y decidida, Noor busca utilizar información confidencial para avanzar en su carrera. La actriz es conocida por su papel en 'The L Word: Generation Q'.

Louis Herthum como Jacob Monroe

Louis Herthum interpreta a Jacob Monroe, un hombre de negocios poderoso y sin escrúpulos que usará sus recursos para obtener información valiosa. El actor ha destacado en series como 'Westworld' y 'The Peripheral'.

Berto Colon como Solomon

En el papel de Solomon, Berto Colon encarna a un exmarine que ahora trabaja como la mano derecha de un magnate influyente. Colon es reconocido por su participación en 'Orange Is the New Black'.

Michael Malarkey como Markus

Michael Malarkey interpreta a Markus, un líder militar entrenado que mantiene lealtad hacia su tío dictador, condenado por crímenes de guerra. El actor es recordado por su papel en 'The Vampire Diaries'.

Keon Alexander como Javad

Keon Alexander da vida a Javad, jefe de seguridad en la misión iraní ante la ONU. Su trabajo incluye proteger al personal y garantizar la lealtad al régimen. Alexander ha participado en 'The Expanse' y 'Tyrant'.

Brittany Snow como Alice

Alice, interpretada por Brittany Snow, es compañera y guía de Peter en su peligrosa misión. La actriz es conocida por su participación en películas como 'Pitch Perfect' y 'Hairspray'.

Otros actores y personajes destacados:

Teddy Sears como Warren: Oficial de inteligencia de alto nivel involucrado en las investigaciones de Night Action.

Oficial de inteligencia de alto nivel involucrado en las investigaciones de Night Action. Navid Negahban como Abbas: Embajador iraní ante la ONU, con estrictas expectativas de lealtad.

Embajador iraní ante la ONU, con estrictas expectativas de lealtad. Rob Heaps como Tomás Bala: Un hombre decidido a restaurar el poder de su familia tras la condena de su padre.

Un hombre decidido a restaurar el poder de su familia tras la condena de su padre. Marwan Kenzari como Sami: Soldado exonerado que ahora trabaja como agente nocturno.

Soldado exonerado que ahora trabaja como agente nocturno. Elise Kibler como Sloane: Novia británica de Tomás, que busca distanciarlo de su familia tóxica.

Novia británica de Tomás, que busca distanciarlo de su familia tóxica. Dikran Tulaine como Viktor Bala: Exlíder poderoso condenado por crímenes de guerra, conocido por su astucia y manipulación.

¿Cuándo se estrenó 'El agente nocturno' temporada 2?

La esperada segunda temporada de 'El agente nocturno' se estrenó en Netflix el 23 de enero de 2025, casi dos años después del debut de la serie en marzo de 2023. La primera temporada fue un éxito inmediato, posicionándose entre las producciones más vistas de la plataforma en sus primeros días. Esta nueva entrega, filmada en locaciones como Nueva York, Washington y Tailandia, promete mantener el nivel de acción y suspenso que atrapó a millones de espectadores en su primera parte.

Netflix ha apostado fuerte por 'The Night Agent' (nombre original en inglés), renovándola para dos temporadas más gracias a su alto rendimiento en términos de visualizaciones y críticas. Con una trama que mezcla espionaje, acción y política, la serie sigue consolidándose como una de las favoritas del público en el género.

Tráiler de 'El agente nocturno' temporada 2