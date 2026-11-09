Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO | El Papa León XIV ofrece misa en Buenos Aires, Argentina
Cine y series

Desde ‘La bola negra’ hasta ‘Biografía de Jorge Luis Borges’: todas las películas que se proyectarán en la Semana del Cine Ulima 2026

La programación de la Semana del Cine Ulima 2026 incluye largometrajes extranjeros, proyectos nacionales, cortometrajes estudiantiles y mesas de diálogo, con acceso gratuito para todos los asistentes.

Del 17 al 24 de noviembre, la Universidad de Lima celebra la 12.° Semana del Cine Ulima, un evento cultural que promueve el análisis del séptimo arte local e internacional.
Del 17 al 24 de noviembre, la Universidad de Lima celebra la 12.° Semana del Cine Ulima, un evento cultural que promueve el análisis del séptimo arte local e internacional.Fotos: difusión.
Por
google iconLa República en Google

Del 17 al 24 de noviembre, la Universidad de Lima realizará la duodécima entrega de la Semana del Cine Ulima, un marco orientado a la promoción, el análisis y el intercambio cultural referente al séptimo arte tanto local como extranjero. Mediante una agenda que abarca novedades internacionales, proyectos nacionales, piezas cortas estudiantiles, muestras retrospectivas, mesas de diálogo, presentaciones editoriales y jornadas formativas, este evento reafirma su posición entre las plataformas universitarias de proyección audiovisual más relevantes del territorio nacional.

La convocatoria de este año exhibe un catálogo de largometrajes extranjeros que abarca desde los trabajos más recientes de realizadores de amplia trayectoria hasta óperas primas sobresalientes y miradas emergentes de la cinematografía actual. Un número significativo de estos títulos llega tras haber obtenido reconocimientos en certámenes de renombre mundial.

Cabe indicar que el acceso a todas las funciones es gratuito. Para ingresar al campus de la Universidad de Lima (Av. Manuel Olguín 125, Santiago de Surco), los asistentes deberán presentar su DNI vigente en la puerta.

LR Focus
Puedes ver

¿Qué películas peruanas se estrenan en noviembre 2026 en las salas de cine?

lr.pe

Semana del Cine Ulima 2026: película de inauguración y película de clausura

'La bola negra' (España, 2026)

Tras su recorrido por importantes festivales internacionales, 'La bola negra' inaugura la Semana del Cine Ulima 2026. La película, dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, propone una reinterpretación contemporánea inspirada en el proyecto inconcluso atribuido a Federico García Lorca y constituye una de las producciones españolas más celebradas del año. Función: 17 de noviembre a las 7.00 p. m.

La inauguración de la 12.° Semana del Cine Ulima estará a cargo de 'La bola negra'.

La inauguración de la 12.° Semana del Cine Ulima estará a cargo de 'La bola negra'.

'Biografía de Jorge Luis Borges' (Argentina, 2026)

La Semana del Cine culminará con la nueva y ambiciosa obra de Mariano Llinás, uno de los realizadores más influyentes del cine argentino contemporáneo, dedicada a la figura de Jorge Luis Borges y que fue una de las grandes sensaciones de la última edición del Festival de Venecia. Este documental dura unas cinco horas. Función: sábado 21 de noviembre a las 5.00 p. m.

La clausura será con 'Biografía de Jorge Luis Borges', filme destacado en festivales internacionales.

La clausura será con 'Biografía de Jorge Luis Borges', filme destacado en festivales internacionales.

Puedes ver

Dos películas peruanas llegaron a los cines el mismo día, pero juntas no convocaron ni a 500 espectadores

lr.pe

¿Qué otras películas llegan a la Semana del Cine Ulima 2026?

La oferta cinematográfica internacional de la Semana del Cine Ulima 2026 contempla largometrajes procedentes de Francia, Alemania, Argentina, Austria, Reino Unido, Rumanía, México, Japón y Tailandia, firmados por reconocidos realizadores de la escena contemporánea. Estas producciones destacan por su exitoso paso por el circuito audiovisual global, acumulando selecciones en festivales de gran renombre, una excelente valoración por parte de la prensa especializada y la audiencia, así como valiosos galardones en su trayectoria.

  • Piedras rojas (Bruno Dumont)
  • En junio ya no estaré (Katharina Rivilis)
  • La libertad doble (Lisandro Alonso)
  • Nuestra salvación (Emmanuel Marre)
  • Cada vez (Sandra Wollner)
  • Veo edificios caer como rayos (Clio Barnard)
  • No pertenecen a este lugar (Florin Serban)
  • Vainilla (Mayra Hermosillo)
  • No matar (Juan Villegas)
  • El samurái y el prisionero (Kiyoshi Kurosawa)
  • Un lugar para sanar (Cédric Kahn)
  • All of a Sudden (Ryusuke Hamaguchi)
  • La Gradiva (Marine Atlan)
  • Adiós mundo cruel (Félix de Givry)
  • 9 templos al cielo (Sompot Chidgasornpongse)
  • La aventura soñada (Valeska Grisebach)

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 7 de noviembre de 2026

Por Carlin | 7 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nuevo incendio en el lago Titicaca: fuego consume totorales cerca de la isla Espinar en Puno

León XIV respalda el papel de los sindicatos y reclama tierra, techo y trabajo para los sectores más vulnerables en Argentina

Francis Allison alerta que Jeanette Alonzo no juraría como alcaldesa: “Un enredo originado por López Aliaga”

Cine y series

VisionQuest episodio 8: fecha y horario de estreno del último capítulo de la serie en Disney Plus

'Santidad': del "maltrato" en la cartelera a los festivales regionales

'El señor de los anillos: los anillos del poder' temporada 3: fecha y hora de estreno de cada episodio en Amazon Prime

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Francis Allison alerta que Jeanette Alonzo no juraría como alcaldesa: “Un enredo originado por López Aliaga”

Pleno de diputados debatirá este martes la derogación de tres leyes procrimen

Gobierno modifica la legítima defensa: ahora se presumirá que la reacción del ciudadano fue racional