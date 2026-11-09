Desde ‘La bola negra’ hasta ‘Biografía de Jorge Luis Borges’: todas las películas que se proyectarán en la Semana del Cine Ulima 2026 La programación de la Semana del Cine Ulima 2026 incluye largometrajes extranjeros, proyectos nacionales, cortometrajes estudiantiles y mesas de diálogo, con acceso gratuito para todos los asistentes.

Del 17 al 24 de noviembre, la Universidad de Lima celebra la 12.° Semana del Cine Ulima, un evento cultural que promueve el análisis del séptimo arte local e internacional.

Del 17 al 24 de noviembre, la Universidad de Lima celebra la 12.° Semana del Cine Ulima, un evento cultural que promueve el análisis del séptimo arte local e internacional. Fotos: difusión.

Del 17 al 24 de noviembre, la Universidad de Lima realizará la duodécima entrega de la Semana del Cine Ulima, un marco orientado a la promoción, el análisis y el intercambio cultural referente al séptimo arte tanto local como extranjero. Mediante una agenda que abarca novedades internacionales, proyectos nacionales, piezas cortas estudiantiles, muestras retrospectivas, mesas de diálogo, presentaciones editoriales y jornadas formativas, este evento reafirma su posición entre las plataformas universitarias de proyección audiovisual más relevantes del territorio nacional.

La convocatoria de este año exhibe un catálogo de largometrajes extranjeros que abarca desde los trabajos más recientes de realizadores de amplia trayectoria hasta óperas primas sobresalientes y miradas emergentes de la cinematografía actual. Un número significativo de estos títulos llega tras haber obtenido reconocimientos en certámenes de renombre mundial.

Cabe indicar que el acceso a todas las funciones es gratuito. Para ingresar al campus de la Universidad de Lima (Av. Manuel Olguín 125, Santiago de Surco), los asistentes deberán presentar su DNI vigente en la puerta.

Semana del Cine Ulima 2026: película de inauguración y película de clausura

'La bola negra' (España, 2026)

Tras su recorrido por importantes festivales internacionales, 'La bola negra' inaugura la Semana del Cine Ulima 2026. La película, dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, propone una reinterpretación contemporánea inspirada en el proyecto inconcluso atribuido a Federico García Lorca y constituye una de las producciones españolas más celebradas del año. Función: 17 de noviembre a las 7.00 p. m.

La inauguración de la 12.° Semana del Cine Ulima estará a cargo de 'La bola negra'.

'Biografía de Jorge Luis Borges' (Argentina, 2026)

La Semana del Cine culminará con la nueva y ambiciosa obra de Mariano Llinás, uno de los realizadores más influyentes del cine argentino contemporáneo, dedicada a la figura de Jorge Luis Borges y que fue una de las grandes sensaciones de la última edición del Festival de Venecia. Este documental dura unas cinco horas. Función: sábado 21 de noviembre a las 5.00 p. m.

La clausura será con 'Biografía de Jorge Luis Borges', filme destacado en festivales internacionales.

¿Qué otras películas llegan a la Semana del Cine Ulima 2026?

La oferta cinematográfica internacional de la Semana del Cine Ulima 2026 contempla largometrajes procedentes de Francia, Alemania, Argentina, Austria, Reino Unido, Rumanía, México, Japón y Tailandia, firmados por reconocidos realizadores de la escena contemporánea. Estas producciones destacan por su exitoso paso por el circuito audiovisual global, acumulando selecciones en festivales de gran renombre, una excelente valoración por parte de la prensa especializada y la audiencia, así como valiosos galardones en su trayectoria.