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‘Pantaleón y las visitadoras’, ‘Gregorio’, ‘Juliana’ y más películas restauradas regresan al cine: fecha, lugar, horarios y entradas

UVK Multicines presenta el 'Festival de Cine Peruano - 30 años de cine peruano', con ocho joyas del cine restauradas. El evento se llevará a cabo del 26 de noviembre al 3 de diciembre.

UVK Multicines lleva a la pantalla grande ocho películas peruanas restauradas en el ‘Festival de Cine Peruano - 30 años de cine peruano’.
UVK Multicines lleva a la pantalla grande ocho películas peruanas restauradas en el ‘Festival de Cine Peruano - 30 años de cine peruano’.Fotos: difusión.
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Algunas de las obras fundamentales del cine peruano llevan años sin exhibirse en salas comerciales, y otras solo pueden encontrarse en YouTube en versiones deterioradas que lucen como antiguas grabaciones de televisión o VHS. Para revertir esto, UVK Multicines organiza el primer ciclo del 'Festival de Cine Peruano - 30 años de cine peruano', una curaduría que devuelve a la vida ocho títulos esenciales, totalmente restaurados y remasterizados, listos para apreciarse en pantalla grande como dicta su formato original.

El evento tendrá lugar del 26 de noviembre al 3 de diciembre en los complejos UVK Panorama y UVK San Martín, con una programación de dos funciones por día y doble fecha para cada filme. Esta primera etapa condensa lo más destacado de la producción fílmica peruana entre 1970 y 1999, abarcando desde el cine experimental de Armando Robles Godoy hasta las películas más representativas de la generación de Francisco Lombardi y el colectivo Grupo Chaski.

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¿Qué películas volverá a exhibir UVK Multicines?

  • ‘La muralla verde’ (1970), de Armando Robles Godoy, fue la película peruana elegida para representar al país en los Premios Oscar y ganó el Hugo de Oro en el Festival de Chicago.
  • ‘Cuentos inmorales’ (1978) reúne cuatro historias dirigidas por José Carlos Huayhuaca, Pili Flores Guerra, Augusto Tamayo y Francisco Lombardi, con humor negro y sátira sobre la Lima de fines de los setenta.
  • ‘La ciudad y los perros’ (1985), de Francisco Lombardi, adapta la novela de Mario Vargas Llosa ambientada en el Colegio Militar Leoncio Prado.
  • ‘Gregorio’ (1985), de Grupo Chaski, sigue a un niño quechua que migra con su familia de los Andes a Lima y termina viviendo en la calle.
  • ‘La fuga del chacal’ (1987), de Augusto Tamayo, mezcla violencia y romance en la historia de un delincuente de barrio que huye hacia la selva. Fue la película peruana más vista de los años ochenta.
  • ‘La boca del lobo’ (1988), de Francisco Lombardi, ambientada durante el conflicto armado interno, obtuvo el Premio del Jurado en el Festival de San Sebastián.
  • ‘Juliana’ (1989), de Grupo Chaski, cuenta la historia de una niña que se disfraza de varón para sobrevivir en las calles de Lima.
  • ‘Pantaleón y las visitadoras’ (1999), de Francisco Lombardi, lleva al cine la comedia de Vargas Llosa con Salvador del Solar, Angie Cepeda y Pilar Bardem.
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Programación y precio de entradas de las películas

Las funciones diarias del 'Festival de Cine Peruano - 30 años de cine peruano' están programadas para las 6.30 p. m. y 8.30 p. m. del 26 de noviembre al 3 de diciembre. Conoce la programación exacta:

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  • Jueves 26 de noviembre, ‘Gregorio’ y ‘La fuga del chacal’.
  • Viernes 27 de noviembre, ‘Cuentos inmorales’ y ‘La ciudad y los perros’.
  • Sábado 28 de noviembre, ‘Juliana’ y ‘La muralla verde’.
  • Domingo 29 de noviembre, ‘La boca del lobo’ y ‘Pantaleón y las visitadoras’.
  • Lunes 30 de noviembre, ‘La muralla verde’ y ‘Gregorio’.
  • Martes primero de diciembre, ‘La fuga del chacal’ y ‘Cuentos inmorales’.
  • Miércoles 2 de diciembre, ‘La ciudad y los perros’ y ‘La boca del lobo’.
  • Jueves 3 de diciembre, ‘Pantaleón y las visitadoras’ y ‘Juliana’.
Disfruta de una selección de filmes icónicos peruanos, desde 'La muralla verde' hasta 'Pantaleón y las visitadoras'.

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Las entradas cuestan S/15 en UVK Panorama y S/9 en UVK San Martín, muy por debajo del precio habitual de una función de estreno. La idea es que estudiantes, familias y cinéfilos de todas las edades puedan ver estas películas en sala, muchos de ellos por primera vez.

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