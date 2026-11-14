‘Pantaleón y las visitadoras’, ‘Gregorio’, ‘Juliana’ y más películas restauradas regresan al cine: fecha, lugar, horarios y entradas UVK Multicines presenta el 'Festival de Cine Peruano - 30 años de cine peruano', con ocho joyas del cine restauradas. El evento se llevará a cabo del 26 de noviembre al 3 de diciembre.

UVK Multicines lleva a la pantalla grande ocho películas peruanas restauradas en el ‘Festival de Cine Peruano - 30 años de cine peruano’.

UVK Multicines lleva a la pantalla grande ocho películas peruanas restauradas en el ‘Festival de Cine Peruano - 30 años de cine peruano’. Fotos: difusión.

Algunas de las obras fundamentales del cine peruano llevan años sin exhibirse en salas comerciales, y otras solo pueden encontrarse en YouTube en versiones deterioradas que lucen como antiguas grabaciones de televisión o VHS. Para revertir esto, UVK Multicines organiza el primer ciclo del 'Festival de Cine Peruano - 30 años de cine peruano', una curaduría que devuelve a la vida ocho títulos esenciales, totalmente restaurados y remasterizados, listos para apreciarse en pantalla grande como dicta su formato original.

El evento tendrá lugar del 26 de noviembre al 3 de diciembre en los complejos UVK Panorama y UVK San Martín, con una programación de dos funciones por día y doble fecha para cada filme. Esta primera etapa condensa lo más destacado de la producción fílmica peruana entre 1970 y 1999, abarcando desde el cine experimental de Armando Robles Godoy hasta las películas más representativas de la generación de Francisco Lombardi y el colectivo Grupo Chaski.

¿Qué películas volverá a exhibir UVK Multicines?

‘La muralla verde’ (1970), de Armando Robles Godoy, fue la película peruana elegida para representar al país en los Premios Oscar y ganó el Hugo de Oro en el Festival de Chicago.

‘Cuentos inmorales’ (1978) reúne cuatro historias dirigidas por José Carlos Huayhuaca, Pili Flores Guerra, Augusto Tamayo y Francisco Lombardi, con humor negro y sátira sobre la Lima de fines de los setenta.

‘La ciudad y los perros’ (1985), de Francisco Lombardi, adapta la novela de Mario Vargas Llosa ambientada en el Colegio Militar Leoncio Prado.

‘Gregorio’ (1985), de Grupo Chaski, sigue a un niño quechua que migra con su familia de los Andes a Lima y termina viviendo en la calle.

‘La fuga del chacal’ (1987), de Augusto Tamayo, mezcla violencia y romance en la historia de un delincuente de barrio que huye hacia la selva. Fue la película peruana más vista de los años ochenta.

‘La boca del lobo’ (1988), de Francisco Lombardi, ambientada durante el conflicto armado interno, obtuvo el Premio del Jurado en el Festival de San Sebastián.

‘Juliana’ (1989), de Grupo Chaski, cuenta la historia de una niña que se disfraza de varón para sobrevivir en las calles de Lima.

‘Pantaleón y las visitadoras’ (1999), de Francisco Lombardi, lleva al cine la comedia de Vargas Llosa con Salvador del Solar, Angie Cepeda y Pilar Bardem.

Programación y precio de entradas de las películas

Las funciones diarias del 'Festival de Cine Peruano - 30 años de cine peruano' están programadas para las 6.30 p. m. y 8.30 p. m. del 26 de noviembre al 3 de diciembre. Conoce la programación exacta:

Jueves 26 de noviembre, ‘Gregorio’ y ‘La fuga del chacal’.

Viernes 27 de noviembre, ‘Cuentos inmorales’ y ‘La ciudad y los perros’.

Sábado 28 de noviembre, ‘Juliana’ y ‘La muralla verde’.

Domingo 29 de noviembre, ‘La boca del lobo’ y ‘Pantaleón y las visitadoras’.

Lunes 30 de noviembre, ‘La muralla verde’ y ‘Gregorio’.

Martes primero de diciembre, ‘La fuga del chacal’ y ‘Cuentos inmorales’.

Miércoles 2 de diciembre, ‘La ciudad y los perros’ y ‘La boca del lobo’.

Jueves 3 de diciembre, ‘Pantaleón y las visitadoras’ y ‘Juliana’.

Disfruta de una selección de filmes icónicos peruanos, desde 'La muralla verde' hasta 'Pantaleón y las visitadoras'.

Las entradas cuestan S/15 en UVK Panorama y S/9 en UVK San Martín, muy por debajo del precio habitual de una función de estreno. La idea es que estudiantes, familias y cinéfilos de todas las edades puedan ver estas películas en sala, muchos de ellos por primera vez.