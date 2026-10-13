‘Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago’: fecha de estreno, trailer, sinopsis y todo lo que debes saber de la película

Tras meses de generar una enorme expectativa entre los fanáticos de la literatura fantástica, la nueva versión cinematográfica liderada por el Gigante del streaming y la aclamada cineasta Greta Gerwig comienza a revelar sus cartas más importantes. El proyecto no solo busca devolver la magia de los libros clásicos a una nueva generación, sino también replantear la mitología desde un nuevo concepto.

El lanzamiento del primer tráiler, estrenado este 13 de octubre, ha confirmado que la franquicia apostará por un despliegue visual de gran envergadura. A diferencia de las adaptaciones a cargo de Disney, esta entrega busca profundizar en los orígenes del reino mágico con una mirada autoral que combina la fidelidad al material original con una composición musical que promete ser el alma del film.

¿De qué va 'Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago'?

Esta entrega adapta el sexto libro de la saga de C.S. Lewis, el cual funciona cronológicamente como la primera historia y el inicio del lore de Narnia. La trama sigue las aventuras de Digory Kirke junto a su vecina Polly Plummer, dos niños londinenses que a través de unos misteriosos anillos mágicos, terminan siendo transportados al Bosque entre los Mundos, un portal hacia dimensiones desconocidas.

En su travesía, los jóvenes protagonistas serán testigos involuntarios del despertar de la malvada Reina Jadis, quien próximamente será temida como la 'Bruja Blanca', además de estar presentes durante la creación del reino de Narnia a manos del león Aslan. La película estará protagonizada por Meryl Streep, Daniel Craig, Emma Mackey, Carey Mulligan, Beatrice Campbell y David McKenna.

¿Cuándo y dónde se estrena la nueva adaptación de 'Las crónicas de Narnia'?

Para sorpresa de la industria cinematográfica, la producción contará con una estrategia de distribución mixta e histórica para Netflix. El filme llegará primero a las salas de cine en formato IMAX a nivel mundial el 11 de febrero de 2027, marcando una ventana exclusiva en cartelera antes de su aterrizaje digital.

Posteriormente, la cinta pasará al catálogo global de streaming el 1 de abril de ese mismo año, permitiendo a los suscriptores de la plataforma disfrutar del espectáculo desde la comodidad del hogar. Este modelo de 49 días de exclusividad en cines responde al interés de la directora por ofrecer una experiencia inmersiva pensada para la gran escala y los estándares técnicos de las pantallas gigantes.

Cine garantizado con la filmografía de Greta Gerwig

La llegada de Greta Gerwig al timón de esta saga representa uno de los movimientos creativos más sólidos para la franquicia. La realizadora estadounidense se ha consolidado como una de las voces más influyentes del cine contemporáneo, respaldada por el éxito de crítica de títulos como 'Mujercitas', donde demostró una destreza para revitalizar la literatura clásica.

A ello se suma el fenómeno mundial de 'Barbie', producción que no solo rompió récords de taquilla internacional sino que ratificó su capacidad para comandar superproducciones de gran presupuesto sin perder su impronta personal. Con estos antecedentes, la visión de Gerwig para 'El sobrino del mago' promete equilibrar la fantasía épica junto a un cuidado visual que eleva las expectativas.