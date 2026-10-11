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Cine y series

Agenda: lo mejor del cine y teatro en Lima

Destacan la temporada de una obra sobre el Perú y la COVID-19; la nueva obra de Mariana de Althaus y un festival de cine independiente.

'Señor ministro de salud, ¡¿Qué hacer?!' en la Casa Yuyachkani.
'Señor ministro de salud, ¡¿Qué hacer?!' en la Casa Yuyachkani.Difusión.
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Señor ministro de salud, ¡¿qué hacer?!

Una obra documental que reconstruye el período de la pandemia en Perú desde los testimonios de quienes enfrentaron el miedo y la precariedad durante el colapso del sistema de salud. Nani Pease y Tirso Causillas escriben -y actualizan- una historia imprescindible. De viernes a domingo 8.00 p. m. en la Casa Yuyachkani, Magdalena.

Las aulas celestes

Mariana de Althaus lleva al teatro la primera parte de El principio del mundo de Jeremías Gamboa. Ambientada en Lima de la década del 80 e inicios de los 90, aborda la educación pública, la desigualdad, el racismo, pero también la esperanza. En el teatro de la Alianza Francesa, Miraflores.

Las aulas celestes.

Las aulas celestes.

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Informe para una academia

Bruno Odar protagoniza uno de los relatos de Franz Kafka. El actor interpreta a Rotpeter, un mono que, tras ser capturado, emprende una transformación hasta convertirse en humano. La dirección es de Lucho Tuesta. De viernes a domingo en el Teatro Ricardo Blume.

Lima Alterna Festival

En la competencia peruana se estrena Flor de Qantuta, de Verónica Arze (2026). La séptima edición del festival va hasta el 18 de octubre. Más información en limaalternafilmfestival.com

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