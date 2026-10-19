'You Can See Everything': Fecha de estreno, sinopsis y todo lo que debes saber del estreno documental de la década

El género documental se prepara para recibir uno de los títulos más comentados de los últimos años. Con la promesa deconstruir una de las narrativas más fascinantes de Silicon Valley y el engaño corporativo, llega 'You Can See Everything'. Una producción que ya genera amplia expectativa entre la crítica cinematográfica y los aficionados al cine.

Bajo un formato que desafía los límites del reportaje tradicional, la cinta examina los rincones más oscuros de la ambición humana, como también los vacíos del sistema financiero y tecnológico. Diseñada para mantener al espectador al borde del asiento, la producción explora grabaciones inéditas y testimonios directos que prometen convertirla en el referente documental indiscutible de esta era.

¿De qué va 'You Can See Everything'?

Según su sinopsis oficial, la película propone un análisis visual implacable que examina la meteórica ascensión y la estrepitosa caída de Elizabeth Holmes al frente de Theranos. Una mirada sin concesiones sobre cómo una narrativa cuidadosamente diseñada logró engañar a las mentes más brillantes de la tecnología, a los gigantes del capital de riesgo y a un sistema global que prefirió creer en el mito antes que en la evidencia.

A través de esta premisa, el filme trasciende la simple cronología judicial para reconstruir el vertiginoso camino de una promesa médica que jamás funcionó. La producción expone las grietas éticas de Silicon Valley, con testimonios inéditos y material de archivo clasificado. Asimismo, expone la psicología detrás del mayor fraude corporativo del siglo y cuestiona la fragilidad de un entorno financiero que antepuso el carisma publicitario a la seguridad de la salud pública estadounidense.

¿Cuándo se estrena en Perú?

Para los cinéfilos en el país, el lanzamiento de 'You Can See Everything' en territorio peruano está previsto mediante un estreno simultáneo a través de las principales plataformas de streaming global y funciones especiales en circuitos de cine independiente seleccionados.

La película aún no cuenta con una fecha exacta de estreno en territorio peruano, pero las entradas para sus proyecciones exclusivas en el país serán anunciadas por las distribuidoras en las semanas previas al estreno. Asimismo, ya se ha confirmado que Sony Pictures será la productora encargada de llevar el documental a los cines de Latinoamérica.

¿Quién es Elizabeth Holmes, la protagonista del documental?

La figura central de este relato es Elizabeth Holmes, la fundadora de la extinta compañía biotecnológica Theranos. A principios de siglo, Holmes fue proclamada por medios internacionales como la sucesora de Steve Jobs, asegurando haber desarrollado una tecnología capaz de revolucionar los análisis clínicos con solo un par de gotas de sangre extraídas del dedo del paciente, lo que la convirtió en la multimillonaria más joven del mundo según las listas de finanzas.

Sin embargo, tras un destape periodístico, se descubrió que los avances científicos de su empresa eran fraudulentos, lo que la colocó en la mira tras arriesgar la salud pública estadounidense. Su juicio por fraude marcó un punto de inflexión en la regulación corporativa global, convirtiendo a Holmes en el emblema contemporáneo de la audacia desmedida y la mentira premeditada en los negocios.

Calidad asegurada con una producción bajo el mando de Nathan Fielder

Este documental está en manos de Nathan Fielder, aclamado creador reconocido por revolucionar el formato de no ficción. La mente detrás de la innovadora serie 'Nathan for You' ha demostrado una habilidad única para exponer la falsedad de las narrativas corporativas. A estos éxitos se suma The Curse, aclamada producción de Showtime y A24 que consolidó su prestigio al diseccionar la hipocresía mediática con un estilo incisivo e incómodo.

Con esta sólida trayectoria, Fielder desdibuja la frontera entre realidad y puesta en escena, y aporta a 'You Can See Everything' una mirada clínica para desmenuzar el fraude de Theranos. Su experiencia garantiza que la cinta vaya más allá del recuento judicial, ofreciendo una experiencia visual provocadora con el sello de calidad y meticulosidad que caracteriza a sus mejores proyectos.