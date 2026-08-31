Cine en quechua en las salas de Nueva York

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A un año de haber ganado un premio en el festival fundado por Robert De Niro, Tribeca y el Premio del Jurado Joven del Sheffield DocFest 2025 en el Reino Unido, el documental peruano Runa Simi se estrenó en las salas de Nueva York. La película, dirigida por Augusto Zegarra, sigue el viaje de Fernando Valencia, un locutor y editor audiovisual, para lograr el doblaje al quechua de El Rey León. El artista es el creador de Quechua Clips, un proyecto que se volvió viral por recrear escenas de películas y series animadas.

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El equipo de Runa Simi ha celebrado el estreno con salas llenas en Estados Unidos y las críticas positivas, como el texto difundido por The New York Times. El citado medio menciona el recorrido para intentar llegar a las oficinas de Disney, pero destaca el eje central de la película: la identidad cultural.

“Ese sueño debería darle al documental algo de estructura e impulso narrativo. Pero la búsqueda de Valencia de un enlace con Disney es caótica. Envía correos electrónicos, habla con recepcionistas y escribe mensajes a las cuentas oficiales en redes sociales, la mayoría de las veces sin éxito. El documental combina esta iniciativa con una exploración más amplia de la vida quechua, que el director, Augusto Zegarra, a menudo enmarca con impresionantes imágenes de las montañas que rodean Cusco. Junto a estas tomas de atardeceres, Valencia y su familia dialogan sobre la larga historia de represión cultural y la lucha por mantener viva la lengua”, se lee en la reseña publicada en la web y en la versión impresa.

The New York Times sostiene que el documental logra transmitir la necesidad de generaciones de peruanos de compartir el cine en comunidad. “Con el paso de los años y la llegada de la pandemia, Runa Simi vincula los esfuerzos de activismo de Valencia con un nuevo tema: el poder del cine para unir a las personas. En una vívida escena, peruanos de distintas generaciones —muchos con mascarillas para protegerse de la Covid-19— se reúnen al aire libre para ver una película en quechua. Mirando hacia la pantalla, sus rostros absortos hablan por sí solos”.

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En 2025, Runa Simi fue una de las mejores producciones del Festival de Cine de Lima: fue elegida por el público como la mejor película. Además, obtuvo la mención honrosa en la competencia documental y fue el mejor filme por APC Signis.

La película está en la cartelera de Nueva York por una semana en el Firehouse: DCTV’s Cinema for Documentary Film. Ingresó a las salas el 28 de agosto y estará hasta el jueves 3 de septiembre.

En una entrevista con La República, Zegarra comentó que un documental como Runa Simi hubiera sido imposible de hacer si no contaba con los fondos del Estado. De hecho, recibe el apoyo del Sundance Documentary Fund. “Lo digo con mayúsculas: la película no existiría. Cuando ganamos el fondo de Sundance, nos recalcaron: ‘no sabes lo importante que es que tengas un sello de tu país, el apoyo del Ministerio de Cultura’”.