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“La intención (del sistema) era crear una cortina de humo”, decía Fernando Rovzar a la prensa por estreno de la serie Las Azules, basada en la historia del primer escuadrón femenino que se unió a la Policía con trajes inspirados en Jacqueline Kennedy. En la primera temporada, un grupo de mujeres postula luego de ver un anuncio en televisión, pero en ese momento, en la década de 1970, la sociedad mexicana estaba aterrada con las noticias sobre un asesino en serie que estaba libre. Es en ese contexto en que inician, sin armas, sus carreras.

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“Tuvimos que entrevistar a mujeres policías y eso me ayudó mucho a entender la percepción de estas mujeres dentro del contexto de una sociedad ultraconservadora, donde los hombres dentro de la policía marginaban mucho a las mujeres policías e incluso no creían en sus capacidades”, señalaba en 2024 la actriz Bárbara Mori.

Dos años después, con la protagonista ascendida a teniente, la serie estrena su segunda temporada, en Apple TV y se involucra más en política. Esta vez, María (Bárbara Mori), Valentina (Natalia Téllez), Gabina (Amorita Rasgado) y Ángeles (Ximena Sariñana) investigan sobre una masacre cuando aparece el cadáver de una activista. “En Las Azules siempre he intentado hablar de un tema vigente en el 71 y vigente en el 2026”, responde Rovzar a La República en la rueda de prensa. “En la primera temporada fueron los feminicidios, claro que también la corrupción y, en general, la igualdad de género, pero a nivel, digamos, policíaco. Queríamos hablar de un asesino que pudiera representar a los miles de asesinos que hoy rondan por mi país buscando mujeres que asesinar. Y en la segunda temporada pues sí, o sea, es imposible pensar en México sin pensar en la corrupción a nivel laboral, a nivel educativo y a nivel social”.

Para el director, uno de los aspectos más interesantes de esta historia es también mostrar cuán importante es hablar de los hechos que son parte de la memoria de su país. “¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde viene nuestra corrupción? ¿De dónde viene nuestra inhabilidad de mirar hacia adelante? Pues a lo mejor de no enfrentar lo que viene atrás. Y yo creo que así como el cuerpo policíaco femenil no era algo conocido y me costó trabajo encontrar información y no me compartían información hasta que encontré a Tala y Aracely”, nos dice acerca de las hermanas Pérez Rodríguez, las exagentes que inspiraron la creación de la serie. “De la misma forma creo que hace falta que haya (historias así) en pantallas de todo el mundo para que tengamos que afrontarlo y para que tengamos que conciliarlo y para que tengamos que aprender de él para no repetirlo”.

“Quería hablar de la relación entre la gente y el gobierno”

Durante la rueda de prensa con medios de Latinoamérica, Rovzar fue consultado por sus compatriotas sobre la investigación que hizo sobre la masacre de Tlatelolco en México de 1968. La represión que involucró al Ejército y a un grupo paramilitar causó la muerte de 300 estudiantes que asistieron a un mitin. Sin embargo, no es la única represión que aborda la serie.

“Quería hablar de esa relación entre la gente y el gobierno, pero también sabía que había que primero establecer a Las Azules, establecer los motivos por los cuales la Policía invita a estas mujeres a formar parte. Entonces, sentía que era demasiado, por lo cual situé la primera temporada un mes antes del Halconazo (o Jueves de Corpus), en el 71. Entonces, sabía que hablar del Halconazo era hablar de Tlatelolco, y sabía que hablar de Tlatelolco era hablar del gobierno”.

Tras el estreno de la segunda temporada, parte de la prensa mexicana ha celebrado que la producción pueda mostrar al mundo “la memoria de la represión y el miedo institucional”. Rovzar dijo a los medios que lo tomó con mucha responsabilidad, por eso buscó los testimonios. “Yo creo que el reto era cómo hablar de ello con el respeto que se merece, con la responsabilidad que conlleva, pero al mismo tiempo cómo hablar de eso, quiénes son las voces que te van a poder hablar de una tragedia de ese nivel. Encontramos estas voces que nos pudieron abrir una puerta, no completa, pero una puerta hacia una de las peores tragedias que ha sufrido nuestro país”.

No es la primera vez que el director ganador del Emmy presenta una historia sobre el poder y la corrupción. En Monarca hablaba de una familia dueña de un conglomerado de negocios. “Como mexicano, me siento responsable de tratar las cosas que sí sucedieron con respeto. También como escritor, me siento responsable de hacerlo entretenido a nivel personaje, pero una cosa no puede pisar la otra. Ha sido navegar varios temas al mismo tiempo en Las Azules, pero sin lugar a dudas creo que la reflexión es como cuando tú puedes observar dos puntos, entonces, puedes medir el cambio entre uno y otro y podemos hacer una reflexión de dónde estamos hoy. Podemos también hablar de que entraron estas mujeres a la Policía, bajo mucha oposición de familiares, de amigos, de maridos y de la propia Policía y hoy tenemos a una mujer en Palacio Nacional”.

Fernando Rovzar agrega que están esperando a una nueva generación de creadores “que haga temblar” y que teme ciertos riesgos. “Hay algunos directores y directoras que ya lo están haciendo. Yo tenía tres temporadas en mi cabeza para poder abordar este tema en Monarca y al final no llegó la tres, pero el tema de la corrupción en este país es complejo porque no es ni de una sola época ni de un solo sistema”.❖