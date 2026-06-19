Angelina Jolie: "He recuperado mi espíritu de lucha"

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La ganadora del Óscar protagoniza una película escrita pensando en ella. La directora Alice Winocour había seguido la historia de la actriz Angelina Jolie y escribió un guion sobre una madre soltera que atraviesa un proceso de salud y un divorcio. “Me impresionó por su inteligencia e integridad moral”, comenta la cineasta en una entrevista con Telva.

Couture es una película ambientada en el mundo de la moda y Jolie interpreta a Maxine, una directora de cine que trabaja en un proyecto de una marca de lujo y que llega a la Semana de la Moda de París. En medio de ello, recibe un diagnóstico de cáncer. La cineasta dio una entrevista junto con la actriz a la revista Variety. “Otra cosa que me gustó de Angelina fue que tenía ese espíritu punk, esa energía punk, esa energía cruda, y eso es justo lo que quería para la película”.

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A partir de la historia de la protagonista, la actriz habla de su momento actual y de su reencuentro con la actuación después de que pensó que se dedicaría solo a su trabajo detrás de cámaras. “Creo que ahora soy más punk”, comenta Jolie. “Creo que por fin he recuperado mi espíritu de lucha. “Lo perdí por un tiempo. Me desanimé un poco, pero está volviendo en gran parte gracias a mis hijos, que ya son mayores y me animan a seguir adelante”.

“Mis hijos me conocen mejor que nadie”

Es conocido que el divorcio de Angelina y Brad Pitt fue complicado. La imagen de pareja ideal y padres de seis niños cayó en medio de las acusaciones de maltrato por parte del actor, quien reapareció tiempo después señalando que su problema con el alcohol fue el motivo de su divorcio. La expareja estuvo envuelta en una batalla legal.

“Mis hijos ya tienen casi 18 años, así que ahora quieren verme viajar por el mundo, quieren que salga y haga cosas. Me conocen mejor que nadie y todavía me quieren, lo cual dice mucho. Creo que me animan mucho a retomar aspectos de mí misma que tal vez no me había sentido tan libre para explorar”, dice la actriz a Variety.

Couture tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Toronto 2025. Es una historia coral con Louis Garrel, Anyier Anei y Ella Rumpf. Y además de haber recibido el visto bueno de la crítica, esta película también es el regreso de Jolie como actriz. Como directora estuvo a cargo de By the Sea y First They Killed My Father, entre otros títulos.

“Ya había dejado de actuar antes de mi divorcio”, señala. “Me estaba centrando en la dirección y pensaba dedicarme a mi trabajo internacional. Pero de repente, la única manera de estar más tiempo en casa y de viajar por cortos periodos de tiempo, o de ganar un buen sueldo, era volver a actuar”.

Este filme ha permitido que la actriz recuerde su tragedia familiar y que reflexione sobre el futuro. Hace una década, la actriz se sometió a una doble mastectomía preventiva cuando supo que tenía el gen BRCA1. “Es muy impactante darse cuenta —como dice el doctor en la película— de que todos vamos a morir, que no estamos aquí para siempre. Creo que, al haber perdido a mi madre joven y no haber conocido nunca a mi abuela, nunca he vivido con la sensación de que voy a tener una larga vida. Ya superé la edad en la que diagnosticaron a mi madre. Puede que me cueste vivir el presente porque siento que tengo que esforzarme y apresurarme porque el tiempo se acaba. Crío a mis hijos preparándolos casi para mi ausencia, y no tanto para ser abuela. Eso es lo que pasa cuando consideras la muerte como una realidad”.❖