Festival de Cine de Lima: restringen el ingreso de Amiel Cayo

La Asociación de Mujeres y Disidencias Audiovisuales (AMA) y Warmis Audiovisuales de Cusco, publicaron un pronunciamiento acerca de Amiel Cayo, actor de películas como Retablo, La piel más temida y Reinaldo Cutipa. El intérprete había sido denunciado en 2023 por violencia contra la mujer y acusaba a la asociación de liderar una campaña en su contra, y utilizó las redes sociales para exponer el caso. Ante esto, el Festival de Cine de Lima, a través de su comité de prevención y protección para casos de violencia, señaló que mantiene una restricción de su asistencia al evento.

“Los términos empleados en las comunicaciones y en el modo de difusión del señor Amiel Cayo incluyen información de carácter sensible, protegida por el derecho a la intimidad personal y familiar. Además, hizo alusión a temas irrelevantes para determinar si se configuró o no agresión, que incluso reforzaban los estereotipos de género”, señala la organización que, a inicios de julio, levantó el requerimiento de su no asistencia al festival.

Sin embargo, aclararon que eso no significaba “la descalificación” de la denuncia inicial. “(El actor) fue impreciso al indicar que se había producido una declaración de inocencia o que se trataba de una denuncia difamatoria”.

La asociación que representa a las cineastas peruanas se pronunció acerca de la rectificación. “Saludamos la decisión del Festival de Cine de Lima de la Pontificia Universidad Católica de mantener la restricción de no asistencia contra el actor Amiel Cayo Coaquira, quien fue denunciado por violencia contra la mujer el año 2023. Estas medidas restrictivas son necesarias para resguardar un entorno libre de violencia en el sector audiovisual”.

En sus redes sociales, las organizaciones explicaron el trabajo en conjunto que hicieron en defensa de la denunciante. "No obedece a ninguna campaña personal, ni se basa en odios o resentimientos. Las colectivas involucradas en esta respuesta hemos sido AMA y Warmis Audiovisuales de Cusco, con el acompañamiento y asesoría legal de Mirtha Peñaloza, abogada de la Mesa Jurídica de Libera".

Amiel Cayo difundió datos del expediente judicial y, al mencionar “nombres y números”, expuso a las integrantes de los colectivos. “No tuvieron en cuenta el debido proceso, la presunción de inocencia y ejercieron una condena pública irresponsable y que —lo podemos afirmar ahora— era difamatoria”, escribió Cayo en Facebook.

Pero, tal como señala el festival, el hecho de que la fiscalía no continúe la investigación preliminar, no es una declaración de inocencia. “Saludamos la decisión valiente de la compañera agraviada de no silenciar ante esta violencia”, señala AMA. “Nos reafirmamos en ser eco de los testimonios de nuestras compañeras, porque ya no hay espacio para el silencio. Es responsabilidad social y colectiva mantener los espacios culturales, académicos y rodajes libres de agresores, libres de violencias y represalias. Necesitamos protocolos coherentes frente a la violencia contra mujeres”.