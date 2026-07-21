¿Cuándo sale Spider man brand new day en Perú? Revelan el último trailer de la película a pocos días de su estreno

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'Spider-man Brand new day' se prepara para convertirse en uno de los estrenos más esperados del Universo Cinematográfico de Marvel. La nueva película protagonizada por Tom Holland llegará a las salas de cine de Perú el 30 de julio de 2026, un día antes de su lanzamiento en Estados Unidos y Canadá.

La producción continuará la historia de Peter Parker después de los acontecimientos de 'Spider-Man: Sin camino a casa', mostrando una etapa completamente diferente para el héroe. La cinta explorará las consecuencias de vivir en un mundo donde sus seres queridos ya no recuerdan su identidad, mientras enfrenta nuevas amenazas y cambios relacionados con sus poderes.

Revelan último tráiler de Spider man brand new day a pocos días de su estreno

Marvel lanzó el tráiler final de 'Spider-man Brand new day' con un adelanto que combina momentos emocionales, escenas de acción y nuevas pistas sobre el futuro de Peter Parker. El avance inicia con un repaso del camino recorrido por el personaje en las primeras tres películas protagonizadas por Tom Holland, acompañado por la voz del héroe leyendo parte de la carta que escribió para MJ.

Uno de los puntos más importantes del adelanto es el reencuentro entre Parker, MJ y Ned. Sin embargo, el conflicto emocional permanece debido a que ambos personajes desconocen la verdadera identidad del Hombre Araña y no recuerdan la relación que tuvieron con él.

El tráiler también presenta nuevas secuencias de combate, incluyendo un enfrentamiento contra integrantes de ‘La Mano’ y la aparición de un misterioso personaje que apunta a convertirse en uno de los principales enemigos del protagonista. Hasta el momento, algunos seguidores especulan que dicho papel podría estar relacionado con el personaje interpretado por Sadie Sink, aunque Marvel no ha confirmado esa información.

El momento que más llamó la atención del avance fue la aparición de Hulk como una amenaza para Spider-Man. En las imágenes, Bruce Banner parece haber perdido el control de su lado más peligroso, provocando destrucción y enfrentándose directamente contra Peter Parker. Aunque existen teorías sobre una posible manipulación mental, todavía no se conocen los motivos detrás de este comportamiento.

¿Cuándo sale Spider man brand new day en los cines de Perú?

Los fanáticos peruanos podrán ver 'Spider-man Brand new day' en los cines desde el jueves 30 de julio de 2026. Las cadenas Cineplanet y Cinemark anunciaron funciones de preestreno para el miércoles 29 de julio, permitiendo que algunos espectadores disfruten la película antes de su llegada oficial a cartelera.

La nueva entrega de Spider-Man será protagonizada por Tom Holland y contará nuevamente con Zendaya dentro de su elenco. La película busca presentar una versión renovada de Peter Parker, centrada en su camino como héroe independiente después de perder los vínculos que marcaron su etapa anterior.

El estreno también tendrá importancia dentro del futuro de Marvel, ya que la historia estará conectada con la preparación de Avengers: Doomsday, película programada para diciembre y que continuará ampliando los acontecimientos del universo cinematográfico.