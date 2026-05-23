Muere histórico integrante de Pink Floyd a los 83 años: David Gilmour lo anunció en redes sociales

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La muerte de Dick Parry enluta al entorno de Pink Floyd. El fallecimiento del músico, recordado por los memorables solos de saxofón que marcaron parte del sonido de la banda británica, fue comunicado por David Gilmour mediante una publicación en redes sociales.

A lo largo de su trayectoria, Parry se convirtió en un colaborador clave del grupo, aportando su sello en canciones que hoy son consideradas clásicos del rock como 'Money', 'Us and Them' y 'Shine On You Crazy Diamond'. Su interpretación ayudó a construir la atmósfera sonora que distinguió a varias de las producciones más celebradas de la agrupación.

El saxofonista también participó en álbumes decisivos de la discografía de Pink Floyd, entre ellos 'The Dark Side of the Moon' y 'Wish You Were Here', trabajos que consolidaron a la banda como referente mundial. Más allá de esas colaboraciones, sostuvo una relación artística cercana con Gilmour, a quien acompañó en distintos proyectos musicales fuera del grupo.

¿De qué murió Dick Parry?

La muerte de Dick Parry fue confirmada en mayo de 2026 por David Gilmour, quien utilizó sus redes sociales para despedirse del músico con un emotivo mensaje en el que recordó la larga amistad y trayectoria compartida entre ambos.

“Mi querido amigo Dick Parry murió esta mañana. Desde que tenía diecisiete años, he tocado en bandas con Dick en el saxofón, incluyendo Pink Floyd”, escribió Gilmour. El guitarrista también destacó el sello musical de su compañero: “Su sensibilidad y tono hacen que su forma de tocar el saxofón sea inconfundible, una firma de enorme belleza conocida por millones”.

Hasta el momento, ni la familia del saxofonista ni personas de su entorno han informado oficialmente las causas de su fallecimiento. Lo único confirmado es que el músico murió a los 83 años, noticia que provocó numerosas reacciones entre seguidores de Pink Floyd y fanáticos del rock progresivo.

Rinden homenaje en redes sociales a Dick Parry

Tras confirmarse la muerte de Dick Parry, distintas figuras ligadas a la música expresaron públicamente sus condolencias y mensajes de despedida en redes sociales. Entre quienes reaccionaron estuvieron Graham Nash y el mánager Merck Mercuriadis, quienes resaltaron la importancia del saxofonista en varias de las grabaciones vinculadas a Pink Floyd.

Mientras tanto, seguidores del grupo también recordaron algunos de los momentos más emblemáticos de Parry sobre el escenario. Una de las imágenes más comentadas tras su partida muestra al músico interpretando 'Shine On You Crazy Diamond' en vivo, alternando entre dos saxofones durante la ejecución del tema, una postal recurrente de las giras en las que acompañó a la banda y que muchos fanáticos evocaron como parte de su legado musical.