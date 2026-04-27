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Cine y series

Humberto Zurita: "He tenido una carrera versátil, me siento afortunado"

El antagonista de La reina del sur, regresa a Lima para estrenar una comedia teatral. “Le di un giro para que no sea solo el estereotipo de galán de hace 50 años”, comenta sobre la obra.

Humberto Zurita regresa a Lima.
Humberto Zurita regresa a Lima. | Difusión.
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Humberto Zurita se conecta unos minutos por Zoom para hablar de la obra teatral que presentará en Perú. “¿Cómo están ustedes?”, pregunta el actor mexicano cuando la prensa internacional informa los detalles de las elecciones 2026 y las acusaciones de un candidato. “¿Cómo se sienten con eso?”.

       De inmediato, considera que se trata de polarización, una situación que se repite también en México. “Toda América Latina está en ese problema, ¿no? Debatiéndose entre la izquierda y la derecha. En mi país nos han polarizado mucho. Eso no está padre para el pueblo en sí mismo, ¿no? Para el país. Siempre ha habido ricos y siempre ha habido gente pobre, gente más humilde y menos humilde. Si hay una política de ganar y ganar, debería ser también para darle al pueblo. Yo no soy de derecha ni de izquierda, soy de centro-centro”.

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En cuanto a las libertades, el actor, director y productor ubica al teatro como un lugar en el que debe haber siempre libertad creativa. “El teatro es un espacio tan libre. Por eso no puede desaparecer desde Arthur Miller, porque es el único lugar donde la humanidad se refleja a sí misma”, señala Zurita, quien no está de acuerdo con contratar figuras solo por el número de seguidores en redes sociales. 

Ha empezado hablando de política. ¿Coincide en que hay corrupción tanto de derechas como de izquierdas, entonces?

Sí, todos los partidos, todos, son un poco lo mismo. Por ejemplo, aquí, nuestro partido que está en el poder, pues la mayoría estuvo antes en los otros partidos. Entonces, estamos en manos de ellos y ojalá que, de verdad, nuestros gobiernos, se preocupen por sacar de la pobreza a Latinoamérica, ¿no? Yo creo que es lo más importante, porque no es que vaya a dejar de haber pobres de pronto, pero por lo menos que deje de haber miseria, que haya educación y salud.

¿Y cómo diría que le ha ido a usted en su carrera?

He hecho todo, porque como tengo muchos años en esto produje mucha televisión para Televisa, para Azteca, les produje cine también y bueno, he hecho protagonistas y antagonistas, y de todo tipo. Ha sido una carrera muy versátil y afortunadamente muy aceptada, con premios. Yo me siento muy afortunado de tener la aceptación del público, es lo más importante. Ahora estoy contento de volver a Perú con El seductor.

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Esta comedia es sobre un ‘galán’, pero ¿está en el estereotipo? ¿Cómo lo describe?

Es una comedia de enredos. La historia se cuenta a través de un tipo que es un mujeriego, que es  infiel, ¿no? Es un cínico, es un patán; por lo menos, esas descripciones van haciendo los personajes femeninos. Y en ese enredo, él se confronta a situaciones diferentes con cada una de las mujeres con las que está. Es divertidísima y este tipo si sería un estereotipo, pues sí tiene esa etiqueta, pero le he dado un giro en la adaptación para que el personaje no sea tan odioso, sino que tenga un cinismo, por ejemplo, como en La reina del sur.

Epifanio Vargas, en La reina del sur, puede ser un político de la actualidad.

Bueno, terminó siendo presidente (sonríe). Entonces, estamos jugando un poco con eso, ¿no? Pero aquí es un cínico adorable, por así decirlo. Le di un twist para que no fuera precisamente solo el estereotipo de galán de hace 50 años, como lo fue aquí, Mauricio Garcés.

Con personajes machistas.

Garcés se dedicaba a hacer ese tipo de comedias, ¿no? Rodeado de mujeres, pero era muy misógino, en ese entonces no existía el (movimiento) Me Too; había un trato diferente en el sentido de que este tipo de personajes se podían permitir hablar de la mujer así, como si fuera casi un objeto, hoy no, no se puede y no se debe. Entonces, yo traté de sacar de ese lugar a mi personaje.

Ahora que menciona el Me Too. ¿El feminismo le hizo ver que tenía que deconstruir algo? ¿Es esta obra una catarsis?

Sí, es un poco una catarsis. Es una comedia, pero siempre nos va a llevar a la reflexión también. A decir: “esos tipos ya no deberían existir, pero existen y me divertí viendo a este tipo enredado en sus engaños”. Muchas veces, ese tipo de hombres, su destino, su final, es la soledad. Está comprobadísimo.

¿Cuál es su próximo proyecto en cine y en televisión? ¿Sigue en The Office?

La serie tiene mucho éxito y ya me hablaron para la segunda temporada. Estoy un poco obligado porque cuando firmé para la primera, el compromiso fue que, si ellos hacían la segunda, yo me diera esos tiempos para poder estar nuevamente con ellos, ¿no? Y, por otro lado, tengo ahí dos películas, pero hasta que no filmas, hasta que no tienen todo el presupuesto, no son un hecho.

  • Comedia. En El seductor el actor comparte guion con Chantal Andere, Gina Valera y con su pareja Stephanie Salas. Las funciones serán en el Auditorio del Colegio San Agustín. La obra es una adaptación hecha por Humberto Zurita, quien también dirige la puesta en escena.
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