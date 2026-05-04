Celebremos a Al Pacino: su primer rol protagónico en “Pánico en el parque” (1971)

El pasado jueves 25 de abril, el actor estadounidense Al Pacino cumplió 86 años. La imagen de Al Pacino es icónica en la historia del cine, en especial en la del siglo XX, y es, a la vez, uno de los actores que más reconocimientos ha recibido. En su trayectoria ha desempeñado papeles que lo han convertido en una figura que trasciende la actuación. Al respecto, pensemos en dos personajes: Michael Corleone, en la trilogía de 'El padrino', de Francis Ford Coppola, y Tony Montana, en 'Caracortada', de Brian De Palma. Obviamente, este actor tiene otros papeles igualmente representativos, pero los que acabamos de citar son los que se han instaurado en el imaginario cultural. Con él pasa lo mismo que con los grandes artistas: se sabe quién es sin necesidad de haber visto sus películas.

Pacino quiso ser actor desde adolescente. Desde esa etapa se preparó, pese a la oposición familiar. Pacino es, simplemente, un hombre que se hizo solo. Estudió en el HB Studio (Herbert Berghof Studio) y en el Actors Studio, y tuvo un prometedor comienzo en el circuito teatral de Nueva York. En 1969, tuvo un pequeño papel en la película 'Me, Natalie', de Fred Coe. En la breve escena, que es posible ver en YouTube, Pacino le propone a la protagonista, Patty Duke, tener sexo mientras están en la pista de baile de una discoteca. Esa fugaz muestra de histrionismo no solo le generó buenos comentarios de los especialistas, sino también propuestas de trabajo en el cine.

Pero el camino hacia su primer papel protagónico no fue fácil para Al Pacino. Tenía talento y legitimidad. Sin embargo, empezaron a compararlo con Dustin Hoffman, quien en 1969 la había roto en 'Midnight Cowboy', de John Schlesinger. Además, ya sonaba otro joven actor que quería comerse el mundo: Robert De Niro. En 1968 había protagonizado 'Greetings', de Brian De Palma.

Al Pacino. Foto: AFP.

A la par de estos vaivenes, el director Jerry Schatzberg quería filmar su nueva película tras su buen debut con 'Puzzle of a Downfall Child', de 1970. Su segundo trabajo estaría basado en la novela 'The Panic in Needle Park' (1967), de James Mills. Para este proyecto, contó con los guionistas John Gregory Dunne y Joan Didion (gran escritora y autora de 'El año del pensamiento mágico', de 2005). ¿Quién podría ser el protagonista de esta historia sobre la adicción a las drogas? La primera opción fue Jim Morrison, el cantante de The Doors, pero los guionistas lo rechazaron precisamente por su adicción a las drogas. Para el papel protagónico femenino, se pensó en Mia Farrow. Al final, Schatzberg, Dunne y Didion decidieron que los protagonistas serían actores desconocidos. Los elegidos fueron Al Pacino y Kitty Winn. Al Pacino se impuso a la otra opción de Schatzberg: Robert De Niro.

'Pánico en el parque' (1971) es la historia de dos drogadictos que se enamoran: Pacino como Bobby y Winn como Helen Reeves. Bobby es un vendedor de drogas y Helen acaba de pasar por un aborto. Bobby decide ayudarla y ambos desarrollan un vínculo emocional en el gran escenario de las calles de Nueva York. Bobby le propone matrimonio a Helen. Ven ese lazo como una salida a su círculo vicioso, pero, por más que Bobby trata de enmendar el camino, no logra concretar nada.

Con el papel de Helen, Winn obtuvo la Palma de Oro a mejor actriz en el Festival de Cannes de 1971. Y nuestro homenajeado dejaba sentadas las señas actorales que serían su marca registrada a lo largo de más de medio siglo de trayectoria. Sucede que, cuando pensamos en Al Pacino, no solo apreciamos su capacidad para dar vida a personajes con conflictos internos, sino que, asimismo, tenemos en el radar sus gestos, su mirada y su tono de voz. Su personalidad actoral.

'Pánico en el parque' es una buena película, cruda por varios tramos, pero con límites, como ocurre con todas las películas sobre la adicción a las drogas, que se justifican más por la intensidad actoral que por su argumento. No obstante, presenta a un Al Pacino que puso sobre la mesa sus cartas actorales. Por este camino iba a ir, se propuso desde el principio. Un año después, en 1972, sería uno de los protagonistas de 'El padrino'. Gran actor.