Bruno Odar: “La división no hace bien a nadie”

Bruno Odar es el narrador de la historia de Peter Pan, pero cada escena sale peor. Después de salvar la obra con monólogos improvisados, les dice a sus compañeros que es un actor de trayectoria y no puede ser parte de ese desastre. El público se ríe mientras Manuel Gold pregunta si está actuando o no. Peter Pan hasta las patas, la comedia dirigida por Paloma Reyes de Sá, nos traslada así al interior de una compañía de teatro.

“En Hamlet yo herí a Giovanni Ciccia en el ojo, y tuvimos que suspender una semana”, recuerda un accidente en la vida real. “Llamamos a un actor para que lo reemplace hasta que se pueda reintegrar. Entonces, como sea, se sigue. El teatro es como la vida”.

La temporada de Peter Pan hasta las patas continúa en el Teatro Claretiano, en San Miguel. “Descentralizar el teatro es bueno. Vale el esfuerzo, vale el tráfico. Y eso es muy bueno, porque eso comprueba que hay una necesidad. El teatro tendría que estar en todo el Perú”.

En un momento, tu personaje ya no puede soportar el desastre. ¿Te ha pasado?

(Se ríe) No, tengo la suerte de que no, nunca me ha pasado esto, de abandonar una obra de teatro o de desprestigiar al electo, no, jamás me ha pasado eso. En sueños, sí, ¿no? (se ríe) El teatro es un sueño. El soñar que tenemos otro tipo de conducta, otro tipo de personalidad. Si me quedé en las tablas desde muy temprana edad, desde los 17 años, fue porque descubrí un mundo en donde se compartía todo y había una buena convivencia, o se intentaba. En donde todos participan y todos somos iguales.

¿Y si no sucede eso?

Cuando no hay esos elementos, yo digo: “¿qué haces acá?” Porque eso (el teatro) es un poquito apartarse del día a día, donde hay estos egos, esto de pisotear a los otros, estas cosas absurdas, cuando al final estamos en el mismo barco y todos luchamos por sobrevivir. Dentro de la carrera actoral hay también etapas donde pasa un poco de ego, sobre todo cuando eres bastante joven. Con el pasar de los años, como cualquier ser humano, el actor también va asentándose, se va dando cuenta de las cosas, de la vida. Estamos en el Titanic; todos somos iguales. Me parece una metáfora de la vida. No importa el dinero, no importa nada.

Aunque dices que te falta mucho aún, eres un actor de teatro. ¿Dejaste una serie de años para abocarte a las tablas?

No es que yo abandoné Al fondo hay sitio. Ahora veo que los actores están abandonando la serie, pero no estoy ahí. Se terminó y fue una experiencia única, en el sentido de que fue todo un fenómeno. Siempre digo que es como El chavo del 8 y quedará en la historia de la televisión peruana. Pero no abandoné la serie. No sé qué me depara el destino. De repente, por ahí vuelvo a una serie exitosa. No lo sé, pero no rechazo ningún trabajo.

Cambiando de tema, fuiste parte de una de las marchas que más convocó a los artistas, la del 15 de octubre. ¿Era importante para ti pronunciarte como gremio?

Bueno, ahora solo puedo reírme de las cosas absurdas que pasan en nuestro país y en el mundo. No me queda más que reírme para no darle tanta bola. Y salir a protestar, aunque te digan violento. Hay medios que se confabulan y nos hacen sentir como si fuéramos eso; incluso al pueblo mismo se les dice terrorista. Crean una división y la división no hace bien a nadie. Estamos dentro del mismo barco, ¿no? Hay muchos problemas aquí, en el Perú; más allá de los postulantes que siempre dicen la misma cosa, nadie se ocupa de la salud mental. En las marchas de Estados Unidos se usa también la palabra terrorista, hay una coyuntura mundial en ese sentido y hay que estar muy despiertos.

¿Te parece que la salud mental es una bomba de tiempo?

No solo de pan vive el hombre, como dice la Biblia. Tenemos que alimentar la mente. Entonces, los conflictos tienen que hablarse, tienen que exponerse, tienen que dialogar entre la gente dividida, ¿no? Qué bonito sería eso. Dentro de las cosas malas que estamos viviendo, lo positivo en medio de todas las cosas terribles es que ya hay un hartazgo.