'Wonder Man' reparto: lista de actores y personajes de la serie que se estrenará por Disney+

Marvel Studios presenta una propuesta audaz con 'Wonder man', una serie que se aleja de los relatos clásicos de superhéroes para adentrarse en una sátira sobre la industria del cine. Con un enfoque autorreferencial y crítico hacia Hollywood, el proyecto combina humor, acción y drama metaficcional. El estreno está programado para este martes 27 de enero de 2026 en Disney+.

Creada por Destin Daniel Cretton y Andrew Guest, la serie sigue la historia de Simon Williams, un aspirante a actor con superpoderes que busca un papel estelar en una película sobre sí mismo. La producción, dividida en ocho episodios, reúne a un reparto de Wonder Man diverso y talentoso que explora los límites entre la fama, el fracaso y la heroicidad ficticia.

Elenco principal de 'Wonder Man'

Yahya Abdul-Mateen II como Simon Williams / Wonder Man

El protagonista de la historia es interpretado por Yahya Abdul-Mateen II, quien encarna a Simon Williams, un actor frustrado que guarda un secreto: posee habilidades sobrehumanas. Sin embargo, la industria que aspira conquistar le da la espalda, debido a una norma ficticia que impide a los superhéroes trabajar en Hollywood. Su doble vida y la lucha por ser tomado en serio como intérprete son el motor narrativo de la serie.

Foto: YouTube

Ben Kingsley como Trevor Slattery

El veterano actor Ben Kingsley retoma su papel como Trevor Slattery, el intérprete decadente que fingió ser el Mandarín en Iron Man 3 (2013) y reapareció en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021). En Wonder Man, Slattery busca redención artística y personal al regresar a los sets de grabación, intentando dejar atrás los escándalos que marcaron su carrera.

Foto: YouTube

X Mayo como Janelle Jackson

X Mayo, reconocida por su versatilidad actoral, interpreta a Janelle Jackson, la representante de Simon. Su personaje destaca por ser una figura directa, crítica y leal, convencida del talento de su cliente, aunque constantemente tenga que aterrizarlo en la realidad del competitivo mundo del espectáculo.

Zlatko Burić como Von Kovak

El actor croata-danés Zlatko Burić da vida a Von Kovak, un excéntrico y reverenciado director de cine. La producción lo describe como una mezcla entre Werner Herzog, Paul Thomas Anderson, Christopher Nolan y Kieślowski, lo que le otorga una dimensión artística única en esta versión dentro del universo Marvel.

Más actores de 'Wonder Man', serie de Disney+

Además del núcleo principal, la serie Wonder Man de Disney+ incorpora a un sólido grupo de personajes secundarios que enriquecen la trama: