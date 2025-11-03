Jennifer Lawrence: "Intento expresar mis ideas políticas a través de mi trabajo"

La ganadora del Óscar, Jennifer Lawrence, habló con la prensa de Estados Unidos por la película Die My Love, un thriller psicológico que protagoniza con Robert Pattinson. La historia está inspirada en la novela homónima de Ariana Harwicz y es producida por la productora Excellent Cadaver, propiedad de la actriz.

“Intento expresar mis ideas políticas a través de mi trabajo. Muchas de las películas que produce mi compañía son expresiones del panorama político y así es como siento que puedo ser útil”, declaró en el podcast The Interview del New York Times.

La actriz que escribió una columna de opinión durante el primer gobierno de Donald Trump se mostró más reservada sobre el panorama actual de su país. En ese momento, escribió: “Las únicas personas que se sienten seguras, que creen que sus derechos son reconocidos y respetados, son los hombres blancos”.

Ahora, Lawrence explicó que prefiere no ser tan frontal por la polarización que se ha generado. “No sé si debería. El primer mandato de Trump fue un caos, ¿cómo podemos permitir que esto siga así? Pero, como hemos visto elección tras elección, las celebridades no influyen en absoluto en el voto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Solo comparto mi opinión sobre algo que echará más leña al fuego que está destrozando al país. Estamos muy divididos”.

También recordó que varios de sus colegas han sido agredidos en las redes sociales por sus posturas políticas (Meryl Streep cuestionó a Donald Trump en su discurso de los Globos de Oro 2017). “Creo que estoy en un proceso de reajuste complejo porque también soy artista. Con la situación actual y cómo pueden desarrollarse las cosas, no quiero que la gente se aleje del cine y del arte que podrían transformar la conciencia o el mundo solo porque no les gustan mis opiniones políticas. Quiero proteger mi oficio para que aún puedan sumergirse en lo que hago. Y si no puedo decir algo que contribuya a la paz, a reducir la tensión o a encontrar alguna solución, no quiero ser parte del problema. No quiero empeorarlo… Ves las caras de estos actores que han tenido carreras increíbles y han hecho contribuciones extraordinarias, y de repente la mitad de internet ya no quiere verlos. Me da mucha pena y me parece tan injusto”.

Como productora, Jennifer Lawrence estrenó la película Pan y rosas (2023), que narra la historia de tres mujeres en Afganistán en 2021 y un documental sobre el aborto Zurawski contra Texas (2024). Mátame, amor (Die My Love), dirigida por Lynne Ramsay, se estrena este 6 de noviembre en Perú.

Cuando le preguntaron si se arrepiente de haber dado esas declaraciones sobre el gobierno de Trump, bromeó: “¿Probablemente? Me arrepiento de todo lo que he hecho o dicho. Voy a quitar las memorias USB de todas estas cámaras cuando me vaya”, dijo y añadió: “El segundo mandato se siente diferente. Porque él dijo lo que iba a hacer. Sabíamos lo que hizo durante cuatro años. Fue muy claro. Y eso es lo que elegimos".