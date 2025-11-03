HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cine y series

Jennifer Lawrence: "Intento expresar mis ideas políticas a través de mi trabajo"

 La actriz que cuestionó a Trump declaró que ha preferido mantenerse más reservada. “Mi opinión solo echará leña al fuego que está destrozando el país”

Jennifer Lawrence.
Jennifer Lawrence. | afp

La ganadora del Óscar, Jennifer Lawrence, habló con la prensa de Estados Unidos por la película Die My Love, un thriller psicológico que protagoniza con Robert Pattinson. La historia está inspirada en la novela homónima de Ariana Harwicz y es producida por la productora Excellent Cadaver, propiedad de la actriz.

“Intento expresar mis ideas políticas a través de mi trabajo. Muchas de las películas que produce mi compañía son expresiones del panorama político y así es como siento que puedo ser útil”, declaró en el podcast The Interview del New York Times.

PUEDES VER: Los creadores de 'The Paper': "La imagen del periódico de la era Watergate sigue siendo la que viene a la mente"

lr.pe

La actriz que escribió una columna de opinión durante el primer gobierno de Donald Trump se mostró más reservada sobre el panorama actual de su país. En ese momento, escribió: “Las únicas personas que se sienten seguras, que creen que sus derechos son reconocidos y respetados, son los hombres blancos”.

Ahora, Lawrence explicó que prefiere no ser tan frontal por la polarización que se ha generado. “No sé si debería. El primer mandato de Trump fue un caos, ¿cómo podemos permitir que esto siga así? Pero, como hemos visto elección tras elección, las celebridades no influyen en absoluto en el voto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Solo comparto mi opinión sobre algo que echará más leña al fuego que está destrozando al país. Estamos muy divididos”.

También recordó que varios de sus colegas han sido agredidos en las redes sociales por sus posturas políticas (Meryl Streep cuestionó a Donald Trump en su discurso de los Globos de Oro 2017). “Creo que estoy en un proceso de reajuste complejo porque también soy artista. Con la situación actual y cómo pueden desarrollarse las cosas, no quiero que la gente se aleje del cine y del arte que podrían transformar la conciencia o el mundo solo porque no les gustan mis opiniones políticas. Quiero proteger mi oficio para que aún puedan sumergirse en lo que hago. Y si no puedo decir algo que contribuya a la paz, a reducir la tensión o a encontrar alguna solución, no quiero ser parte del problema. No quiero empeorarlo… Ves las caras de estos actores que han tenido carreras increíbles y han hecho contribuciones extraordinarias, y de repente la mitad de internet ya no quiere verlos. Me da mucha pena y me parece tan injusto”.

PUEDES VER: Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

lr.pe

Como productora, Jennifer Lawrence estrenó la película Pan y rosas (2023), que narra la historia de tres mujeres en Afganistán en 2021 y un documental sobre el aborto Zurawski contra Texas (2024). Mátame, amor (Die My Love), dirigida por Lynne Ramsay, se estrena este 6 de noviembre en Perú.

Cuando le preguntaron si se arrepiente de haber dado esas declaraciones sobre el gobierno de Trump, bromeó: “¿Probablemente? Me arrepiento de todo lo que he hecho o dicho. Voy a quitar las memorias USB de todas estas cámaras cuando me vaya”, dijo y añadió: “El segundo mandato se siente diferente. Porque él dijo lo que iba a hacer. Sabíamos lo que hizo durante cuatro años. Fue muy claro. Y eso es lo que elegimos".

Notas relacionadas
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Host en Netflix: ¿de qué trata la película más terrorífica del cine?

Host en Netflix: ¿de qué trata la película más terrorífica del cine?

LEER MÁS
DC Studios confirma desarrollo de película live action de 'Teen Titans'

DC Studios confirma desarrollo de película live action de 'Teen Titans'

LEER MÁS
Los creadores de 'The Paper': "La imagen del periódico de la era Watergate sigue siendo la que viene a la mente"

Los creadores de 'The Paper': "La imagen del periódico de la era Watergate sigue siendo la que viene a la mente"

LEER MÁS
'Tusk', la perturbadora película de un hombre convertido en morsa: ¿de qué trata y cómo termina?

'Tusk', la perturbadora película de un hombre convertido en morsa: ¿de qué trata y cómo termina?

LEER MÁS
Estrenos Netflix Noviembre 2025: lista de las nuevas películas y series que llegan a la plataforma de streaming este mes

Estrenos Netflix Noviembre 2025: lista de las nuevas películas y series que llegan a la plataforma de streaming este mes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Cine y series

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025