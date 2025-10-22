David Chase, creador de Los Soprano, prepara miniserie acerca de la CIA
Se estrena en HBO. La historia se basa en el libro de John Lisle, quien narra el proyecto que llevó a cabo mortales experimentos.
- Estrenos de Netflix en octubre 2025: qué películas y series llegan a la plataforma de streaming este mes
- Películas peruanas que se estrenan en octubre 2025: qué cintas llegarán a la cartelera de los cines en Perú este mes
Los Soprano es una de las mejores series de todos los tiempos, con 21 premios Emmy y cinco Globos de Oro. Ahora, el creador de esta producción, David Chase, prepara una historia titulada Project: MKUltra.
“De superar la fase de desarrollo, la miniserie seguiría la historia del químico y espía Sidney Gottlieb, también conocido como el Hechicero Negro. Según HBO, Gottlieb ‘dirigió el programa MKUltra Psicodélico de la CIA’, que llevó a cabo peligrosos y mortales experimentos de control mental en sujetos voluntarios e involuntarios durante el apogeo de la Guerra Fría”, difundió Deadline.
PUEDES VER: 'The Savant': Jessica Chastain protagoniza la serie acerca de la investigadora infiltrada en grupos de odio
El guion está basado en el libro Project Mind Control: Sidney Gottlieb, la CIA y la tragedia de MKULTRA de John Lisle. La miniserie narrará cómo, en las décadas de 1950 y 1960, el programa encubierto buscaba “contrarrestar los avances soviéticos y chinos en técnicas de ‘lavado de cerebro’ administrando drogas psicodélicas, practicando hipnosis y sometiendo a individuos a tortura”. Algunas de esas prácticas fueron sin consentimiento.
PUEDES VER: Jason Day: “La manera en que cae una dictadura en Perú para que aparezca una democracia frívola sería un buen thriller”
Para la prensa estadounidense, con esta producción, David Chase revisa un momento importante de la historia. “Vuelve a visitar un capítulo oscuro de la historia de la CIA con Proyecto: MKUltra, una serie limitada en desarrollo en HBO. Junto con Nicole Lambert, son los productores ejecutivos”, agrega Deadline.