David Chase, creador de Los Soprano, prepara miniserie acerca de la CIA

Los Soprano es una de las mejores series de todos los tiempos, con 21 premios Emmy y cinco Globos de Oro. Ahora, el creador de esta producción, David Chase, prepara una historia titulada Project: MKUltra.

“De superar la fase de desarrollo, la miniserie seguiría la historia del químico y espía Sidney Gottlieb, también conocido como el Hechicero Negro. Según HBO, Gottlieb ‘dirigió el programa MKUltra Psicodélico de la CIA’, que llevó a cabo peligrosos y mortales experimentos de control mental en sujetos voluntarios e involuntarios durante el apogeo de la Guerra Fría”, difundió Deadline.

El guion está basado en el libro Project Mind Control: Sidney Gottlieb, la CIA y la tragedia de MKULTRA de John Lisle. La miniserie narrará cómo, en las décadas de 1950 y 1960, el programa encubierto buscaba “contrarrestar los avances soviéticos y chinos en técnicas de ‘lavado de cerebro’ administrando drogas psicodélicas, practicando hipnosis y sometiendo a individuos a tortura”. Algunas de esas prácticas fueron sin consentimiento.

Para la prensa estadounidense, con esta producción, David Chase revisa un momento importante de la historia. “Vuelve a visitar un capítulo oscuro de la historia de la CIA con Proyecto: MKUltra, una serie limitada en desarrollo en HBO. Junto con Nicole Lambert, son los productores ejecutivos”, agrega Deadline.