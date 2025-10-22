HOYSuscripcion LR Focus

David Chase, creador de Los Soprano, prepara miniserie acerca de la CIA

Se estrena en HBO. La historia se basa en el libro de John Lisle, quien narra el proyecto que llevó a cabo mortales experimentos.

David Chase y el fallecido actor James Gandolfini, protagonista de Los Soprano.
David Chase y el fallecido actor James Gandolfini, protagonista de Los Soprano. | AFP

Los Soprano es una de las mejores series de todos los tiempos, con 21 premios Emmy y cinco Globos de Oro. Ahora, el creador de esta producción, David Chase, prepara una historia titulada Project: MKUltra.

“De superar la fase de desarrollo, la miniserie seguiría la historia del químico y espía Sidney Gottlieb, también conocido como el Hechicero Negro. Según HBO, Gottlieb ‘dirigió el programa MKUltra Psicodélico de la CIA’, que llevó a cabo peligrosos y mortales experimentos de control mental en sujetos voluntarios e involuntarios durante el apogeo de la Guerra Fría”, difundió Deadline.

lr.pe

El guion está basado en el libro Project Mind Control: Sidney Gottlieb, la CIA y la tragedia de MKULTRA de John Lisle. La miniserie narrará cómo, en las décadas de 1950 y 1960, el programa encubierto buscaba “contrarrestar los avances soviéticos y chinos en técnicas de ‘lavado de cerebro’ administrando drogas psicodélicas, practicando hipnosis y sometiendo a individuos a tortura”. Algunas de esas prácticas fueron sin consentimiento.

Para la prensa estadounidense, con esta producción, David Chase revisa un momento importante de la historia. “Vuelve a visitar un capítulo oscuro de la historia de la CIA con Proyecto: MKUltra, una serie limitada en desarrollo en HBO. Junto con Nicole Lambert, son los productores ejecutivos”, agrega Deadline.

