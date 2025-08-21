HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Universitario eliminado de la Copa Libertadores
Universitario eliminado de la Copa Libertadores     Universitario eliminado de la Copa Libertadores     Universitario eliminado de la Copa Libertadores     
Terremoto de 7,6 remeció Chile hoy
Terremoto de 7,6 remeció Chile hoy      Terremoto de 7,6 remeció Chile hoy      Terremoto de 7,6 remeció Chile hoy      
Cine y series

¿Robín aparecerá en película ‘The Batman 2’? Director James Gunn aclara

Ante los fuertes rumores de que el personaje de Robin aparecería en la película 'The Batman 2', el creador James Gunn dio una respuesta definitiva que desilusionó a los fans.

The Batman 2 será protagonizado por Robert Pattinson y se estrenará en 2027. Foto: Sensacine.
The Batman 2 será protagonizado por Robert Pattinson y se estrenará en 2027. Foto: Sensacine.

James Gunn salió al frente para desmentir los rumores que circulaban en redes sociales sobre la supuesta inclusión de Robin en 'The Batman 2'. A través de su cuenta de Threads, el director dejó en claro que la información es completamente falsa y que solo un grupo muy reducido dentro de DC ha tenido acceso al guion.

“Amigos, por favor, dejen de creer en estas tonterías”, escribió Gunn. “Creo que seis de nosotros hemos leído el guion. Nadie sabe nada sobre The Batman 2”.

El también director de Superman recordó que no es la primera vez que debe frenar este tipo de especulaciones. Días atrás, ya había advertido: “Todo lo que han escuchado sobre esa película es inventado o una suposición. Nadie en el mundo sabe nada sobre el concepto de la historia, excepto cuatro personas”.

PUEDES VER: ‘The Batman 2’ retrasa su estreno y ahora llegará a los cines en 2027 tras nuevos ajustes

lr.pe

¿Cuándo empezará las grabaciones de ‘The Batman 2’?

En medio de la controversia, Warner Bros. Discovery ha compartido sus planes para el universo DC, anunciando que la producción de 'The Batman 2' comenzará en los próximos meses. Además, el estudio ha revelado que el estreno está programado para octubre de 2027. En la misma comunicación, se mencionaron otros proyectos en desarrollo, como 'Clayface', 'Supergirl: Woman of Tomorrow' y una nueva entrega de 'Wonder Woman'.

La compañía también ha delineado un plan a 10 años para el universo DC, que incluirá no solo producciones cinematográficas, sino también series de televisión, videojuegos y contenidos para redes sociales. Entre los títulos televisivos que se mencionaron se encuentran 'The Penguin', una nueva temporada de 'Peacemaker' y el debut de 'Lanterns' en 2026.

Notas relacionadas
‘The Batman 2’ retrasa su estreno y ahora llegará a los cines en 2027 tras nuevos ajustes

‘The Batman 2’ retrasa su estreno y ahora llegará a los cines en 2027 tras nuevos ajustes

LEER MÁS
‘El Pingüino’, capítulo 8: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver el EPISODIO FINAL de la serie con Colin Farrell?

‘El Pingüino’, capítulo 8: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver el EPISODIO FINAL de la serie con Colin Farrell?

LEER MÁS
Colin Farrell regresa como ‘El Pingüino’: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver el capítulo 2 de la serie?

Colin Farrell regresa como ‘El Pingüino’: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver el capítulo 2 de la serie?

LEER MÁS
Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

LEER MÁS
Calendario de estrenos de Netflix agosto 2025: películas, series y k-dramas

Calendario de estrenos de Netflix agosto 2025: películas, series y k-dramas

LEER MÁS
Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La película erótica de Susy Díaz: la vez que "Una chica buena de la mala vida" remeció al Perú

La película erótica de Susy Díaz: la vez que "Una chica buena de la mala vida" remeció al Perú

LEER MÁS
Top 5 de películas HOT en Netflix: una tiene sexo explícito

Top 5 de películas HOT en Netflix: una tiene sexo explícito

LEER MÁS
La serie de 'Harry Potter' en HBO Max: conoce a los nuevos Harry, Ron y Hermione que desatan furor en redes sociales

La serie de 'Harry Potter' en HBO Max: conoce a los nuevos Harry, Ron y Hermione que desatan furor en redes sociales

LEER MÁS
Sexo real y muerte: esta película fue prohibida por sus explícitas escenas casi ilegales de ver

Sexo real y muerte: esta película fue prohibida por sus explícitas escenas casi ilegales de ver

LEER MÁS
¿'Soy el vientre de alquiler de un millonario por error' llega a Netflix? Cómo y dónde ver la serie viral

¿'Soy el vientre de alquiler de un millonario por error' llega a Netflix? Cómo y dónde ver la serie viral

LEER MÁS
¿Muere el perro en 'Good Boy'? Todo sobre el final de la película de terror más esperada de 2025

¿Muere el perro en 'Good Boy'? Todo sobre el final de la película de terror más esperada de 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Saludo obligatorio, cortes adecuados y uniforme limpio: Bukele impone medidas disciplinarias en colegios de El Salvador

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Cine y series

Harry Potter: los actores que llegan a Hogwarts

Guillermo Arriaga: “Te destruye más un éxito brutal que nunca más vas a volver a tener”

¿Muere el perro en 'Good Boy'? Todo sobre el final de la película de terror más esperada de 2025

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota