¿Robín aparecerá en película ‘The Batman 2’? Director James Gunn aclara

James Gunn salió al frente para desmentir los rumores que circulaban en redes sociales sobre la supuesta inclusión de Robin en 'The Batman 2'. A través de su cuenta de Threads, el director dejó en claro que la información es completamente falsa y que solo un grupo muy reducido dentro de DC ha tenido acceso al guion.

“Amigos, por favor, dejen de creer en estas tonterías”, escribió Gunn. “Creo que seis de nosotros hemos leído el guion. Nadie sabe nada sobre The Batman 2”.

El también director de Superman recordó que no es la primera vez que debe frenar este tipo de especulaciones. Días atrás, ya había advertido: “Todo lo que han escuchado sobre esa película es inventado o una suposición. Nadie en el mundo sabe nada sobre el concepto de la historia, excepto cuatro personas”.

¿Cuándo empezará las grabaciones de ‘The Batman 2’?

En medio de la controversia, Warner Bros. Discovery ha compartido sus planes para el universo DC, anunciando que la producción de 'The Batman 2' comenzará en los próximos meses. Además, el estudio ha revelado que el estreno está programado para octubre de 2027. En la misma comunicación, se mencionaron otros proyectos en desarrollo, como 'Clayface', 'Supergirl: Woman of Tomorrow' y una nueva entrega de 'Wonder Woman'.

La compañía también ha delineado un plan a 10 años para el universo DC, que incluirá no solo producciones cinematográficas, sino también series de televisión, videojuegos y contenidos para redes sociales. Entre los títulos televisivos que se mencionaron se encuentran 'The Penguin', una nueva temporada de 'Peacemaker' y el debut de 'Lanterns' en 2026.