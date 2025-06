Florinda Meza revela estar incómoda por el estreno de ‘Chespirito, sin querer queriendo’: “No estoy contenta”

Aunque Florinda Meza aclaró que no se opuso a la realización de la bioserie de Roberto Gómez Bolaños, dejó en claro que no está conforme con la forma en que fue abordada su figura en la producción. Según explicó, su principal preocupación era que la serie no la retratara con el respeto que merece.

El primer capítulo de 'Chespirito: Sin querer queriendo' se estrenó el jueves 5 de junio a través de HBO Max. La ficción, escrita por Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante, recorre la vida del icónico creador de personajes como El Chavo y El Chapulín Colorado, y cuenta con un elenco encabezado por Pablo Cruz Guerrero, quien da vida a Chespirito.

Sin embargo, una de las decisiones que más ha llamado la atención es la inclusión del personaje de Margarita Ruíz, interpretado por Bárbara López. Aunque se trata de una figura ficticia, muchos han notado que sus características evocan a Florinda Meza, lo que ha generado especulaciones sobre si su personaje fue reemplazado o modificado deliberadamente en la trama.

Florinda Meza rompe su silencio y muestra su incomodidad por la serie de Chespirito

Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, expresó su malestar por el estreno de Chespirito: Sin querer queriendo, la serie biográfica que llegó a HBO Max sin su autorización formal para usar su nombre, lo que obligó a los productores a modificarlo dentro de la historia.

En declaraciones a medios mexicanos, Meza fue clara al decir que no está satisfecha con lo visto hasta ahora. “No estoy contenta, pero tampoco puedo decir que no me interese. No puedo opinar mucho porque un avance no dice mucho”, señaló. Asimismo, desmintió los rumores que afirmaban que se había opuesto a la realización de la bioserie. “Se dice que yo me opongo a que se haga la biografía de Roberto Gómez Bolaños... ¡total mentira!”, afirmó.

Sin embargo, su principal reclamo está relacionado con el tratamiento de su figura en la serie. “Sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad, cosa que causaría un gran dolor a mi Robert si aún viviera. Pero, ¿a quién le importa la autorización o la opinión de un muerto?”, concluyó con evidente decepción.