Florinda Meza "no está contenta" con serie biográfica de "Chespirito": 'Doña Florinda' se opuso a la realización de la bioserie

Florinda Meza "no está contenta" con bioserie de Chespirito, porque "no tratan con respeto su personaje". | Composición LR | Vania Ramos

Florinda Meza "no está contenta" con bioserie de Chespirito, porque "no tratan con respeto su personaje". | Composición LR | Vania Ramos

Florinda Meza, conocida por su papel de 'Doña Florinda', aseguró que no se opuso a la realización de la bioserie de Chespirito, pero sí le generó preocupación la producción de su personaje, ya que no se "trataría con respeto".

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

El jueves 5 de junio, HBO Max estrenó el primer episodio de Chespirito: Sin querer queriendo, la serie biográfica sobre el querido comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, escrita por su hijo, Roberto Gómez Fernández.

Florinda Meza incómoda por bioserie, pero su personaje no aparece

Desde que se hizo público la realización de la bioserie, Meza no había opinado, hasta que se reveló la conformación del elenco. Pablo Cruz Guerrero en el papel de Chespirito, Paola Montes de Oca como María Antonieta de las Nieves, Juan Lecanda como Carlos Villagrán, Eugenio Bartilotti como Édgar Vivar, Miguel Islas como Ramón Valdés, Arturo Barba como Rubén Aguirre y Andrea Noli como Angelines Fernández.

No obstante, la actriz Bárbara López, quien interpreta a Margarita Ruíz, un personaje totalmente fuera del contexto de Chespirito, podría ser la representación de Florinda Meza por sus características, pero no se ha afirmado tal dicho. Puesto que, la viuda del 'Chavo' no autorizó legalmente el uso de su nombre en la serie.

"No estoy contenta": Florinda Meza en desacuerdo con bioserie

"No estoy contenta, pero tampoco puedo decir que no me interese. No puedo opinar mucho porque un avance no dice mucho", declaró Meza en una entrevista a medios locales. La actriz insistió en que las series biográficas deben ser auténticas, para evitar encasillar a los personajes como héroes o villanos.

"Si es una historia X, no tienes malos, tienes seres humanos con sus cualidades y defectos. Si yo hago una telenovela, nunca presento malos de nacimiento ni buenos de nacimiento. Las buenas historias tienen seres humanos. Y si esto lo han anunciado como biografía, porque así lo han presentado, pues deben tener personajes reales", agregó Meza.

Serie no trataría con respeto a Meza, según "una fuente cercana"

En un video compartido en su cuenta de Instagram en 2023, Florinda Meza afirmó que no se opuso a la realización de la bioserie sobre su difunto esposo, pero su principal preocupación era que la producción no la trataría "con respeto".

"Se dice que yo me opongo a que se haga la biografía de Roberto Gómez Bolaños... ¡total mentira! Por principio de cuentas, sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad, cosa que causaría un gran dolor a mi Robert si aún viviera, pero ¿a quién le importa la autorización o la opinión de un muerto?", explicó la actriz de 76 años.

"Nadie me informó nada": Meza cuestionó falta de contacto con la producción

Florinda Meza, reveló que no fue consultada por la realización del proyecto biográfico y cuestionó la falta de comunicación por parte de la producción dirigida por el hijo de Roberto Bolaños.

"A mí nadie me ha informado nada, nadie me ha hecho tan siquiera una llamada telefónica, o sea, ¿tampoco importa la opinión y la autorización de la viuda que aún vive?", expresó.

Florinda Meza enfatizó que su vida, su nombre, su carrera y su capacidad de convocatoria son de su propiedad, y no pueden ser utilizados arbitrariamente por nadie. "Mi vida es mía y no quiero que la utilicen, mucho menos para obtener ganancias", añadió.