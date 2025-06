¿Quieres cerrar sesión de Netflix en tu Smart TV? Te explicamos cómo hacerlo de manera sencilla y rápida

Hoy en día, plataformas como Netflix forman parte del día a día de millones de personas. Pero, así como disfrutamos de su contenido, también es importante cuidar el acceso a nuestra cuenta.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Si has usado Netflix en un televisor que no es tuyo o simplemente quieres cerrar sesión por seguridad, aquí te explicamos cómo hacerlo de forma sencilla y rápida. Además, te damos algunos consejos útiles por si algo no funciona como debería.

Cómo cerrar tu sesión de Netflix en la TV sin complicaciones

Cerrar sesión en Netflix desde tu televisor puede ser útil si quieres cambiar de cuenta o simplemente asegurarte de que nadie más tenga acceso a tu perfil. A continuación, te mostramos cómo hacerlo paso a paso:

Paso 1: Enciende tu televisor y abre la aplicación de Netflix.

Paso 2: Una vez dentro, dirígete al menú principal y busca el ícono de configuración (el engranaje).

Paso 3: Dentro de las opciones, desplázate hasta encontrar 'Cerrar sesión' y selecciónalo.

Paso 4: Aparecerá una ventana pidiendo confirmación. Elige 'Sí' para continuar.

Paso 5: Espera unos segundos hasta que se cierre tu sesión y vuelvas a la pantalla de inicio de sesión.

Paso 6: Si deseas iniciar sesión con otra cuenta, ingresa los datos correspondientes y selecciona 'Iniciar sesión'.

De esta manera, ya habrás cerrado tu sesión de Netflix en el televisor. Recuerda que, si usaste tu cuenta en otros dispositivos, es recomendable repetir este proceso en cada uno para mantener la seguridad de tu cuenta.

Consejos para cuidar tu cuenta de Netflix

Si quieres mantener tu cuenta de Netflix bien protegida, estos consejos pueden ayudarte a reforzar su seguridad: