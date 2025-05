'The Last of Us': Isabela Merced en el programa de Jimmy Fallon

Desde 2024, la prensa hollywoodense hablaba de Isabela Merced como una de las actrices jóvenes más buscadas de la industria. “Con una lista impresionante de créditos por delante”, difundió The Hollywood Reporter. Con el estreno de la segunda temporada de la premiada serie The Last of Us y su ingreso como Dina, la actriz peruana-estadounidense ha confirmado su buen momento en la televisión y en el cine. En Superman, que se estrena en julio, será Hawkgirl. Por eso, Merced fue invitada al sintonizado programa que conduce Jimmy Fallon, donde desfilan estrellas del cine como Anne Hathaway, de la música Billie Eilish o políticos como Barack Obama.

Durante la transmisión de ‘Tonight Show’, la protagonista de Dora y la ciudad perdida, mostró su sentido del humor y, cuando Fallon comentaba sobre la serie, una adaptación del famoso videojuego, Merced trajo a flote la entrevista en la que Nicole Kidman le recuerda al conductor su fallida cita. “Es uno de los videojuegos más aterradores que he jugado en mi vida”, dijo. “¿Era ese el juego que estabas jugando cuando arruinaste tu cita con Nicole Kidman?”, preguntó la actriz.

Antes de reconocer que fue un momento vergonzoso para su carrera, el conductor se quedó sin palabras. “Es lo más vergonzoso”, señaló mientras se cubría la cara con las manos. “63 millones de personas vieron eso”, dijo Merced.

En otro momento, la actriz participó en un juego de charadas junto con Jessica Biel y Simon Pegg. Aunque la audiencia de los programas nocturnos ha disminuido, en 2023, el programa podía tener 1.700 millones de visualizaciones y 163 millones de interacciones en redes sociales.

Raíces peruanas

La actriz ha expresado su intención de difundir la cultura peruana. En su carrera como cantante, grabó el videoclip de ‘Agonía’ en Ayacucho. Para la canción se inspiró en el cuento La agonía de Rasu Ñiti y trabajó junto con el productor y DJ peruano Kayfex. “(A Warner) le presenté mi carpeta de trabajo, había como 30 instrumentales inéditos y ellos dijeron ‘nos gusta lo que estás haciendo’. Isabela Merced venía buscando un productor, ellos se enteran de eso y me proponen para su proyecto musical. Ha sido así, una cosa conectó con otra”, declaró Kayfex en entrevista con La República. Merced tendría pensado trabajar también con Tony Succar.

La actriz de The Last of Us, serie que transmite su final de la segunda temporada el domingo 25 de mayo, está inmersa en personajes y temas que representen a la comunidad latina. “Yo sentí que mi mamá tenía una historia así, casi”, declaró en entrevista con La República por Madame Web. “Perdió a su mamá cuando era muy joven, también su papá no vivía en Estados Unidos, no tenía visa, por eso estaba sola. Era una adolescente sola en Estados Unidos, sin hablar inglés, y tenía que aprender, tenía que adaptarse y asimilar este lugar. Por eso creo que tengo suficiente experiencia de escuchar estas historias y ver a mi familia, casi todos inmigraron de Perú a los Estados Unidos. Esa historia es muy importante para un montón de inmigrantes".