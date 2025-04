Prime Video 2025: Nicole Kidman y Gael García Bernal rompen la plataforma de streaming con esta película

En un año donde el cine en streaming sigue consolidándose como el formato favorito del público, Prime Video 2025 se anota otro éxito gracias a una de sus más recientes apuestas. La plataforma ha incluido en su catálogo una cinta de suspenso psicológico protagonizada por dos figuras de peso internacional: Nicole Kidman y Gael García Bernal.

Esta producción no solo ha captado la atención de los suscriptores, sino que también ha generado un intenso debate entre críticos y espectadores. Su potente elenco, el halo de misterio de su historia y una ambientación inquietante la han convertido en una propuesta irresistible para los fanáticos del género.

PUEDES VER: Operadora del Cártel de Sinaloa con alto nivel de peligrosidad es extraditada a Estados Unidos

¿Cuál es la película de Nicole Kidman y Gael García Bernal que la rompió en Prime Video 2025?

Holland es el nombre de esta intrigante producción que ha desatado conversaciones desde su estreno. Dirigida por Mimi Cave, reconocida por su trabajo con narrativas visuales disruptivas, la película debutó el 9 de marzo durante el prestigioso Festival South by Southwest (SXSW), uno de los eventos clave en el calendario de estrenos 2025.

A los pocos días, llegó al catálogo de Prime Video, donde escaló posiciones rápidamente entre las más reproducidas. El reparto cuenta con la interpretación protagónica de Nicole Kidman, quien también figura como productora a través de su compañía Blossom Films.

¿De qué trata la nueva película de Nicole Kidman en Prime Video 2025?

La historia gira en torno a Nancy Vandergroot, una aparentemente perfecta ama de casa y profesora, cuya rutina en la idílica ciudad de Holland, Michigan, se quiebra al descubrir que su esposo podría ocultar una vida secreta.

Aunque ambientada en una localidad real, la producción no se rodó en el estado de Michigan, lo cual no impidió que la dirección de arte lograra capturar la esencia de un pueblo estadounidense marcado por lo que no se dice más que por lo que se muestra.