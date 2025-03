Christina Ricci: "La industria cinematográfica me rescató"

La niña talento de las películas Gasparín y Los locos Addams, ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La actriz Christina Ricci fue homenajeada en una ceremonia en la que estuvo acompañada por su familia, pero también por cineastas importantes para su carrera, como la directora Patty Jenkins.

“Sé que mi carrera ha prosperado como lo ha hecho solo gracias a la fe que otros tuvieron en mí y al trabajo y el apoyo que estuvieron dispuestos a ofrecerme”, comentó Ricci antes de ver su nombre en la acera. “Estoy aquí y estaré aquí para siempre. Voy a perseguir a mi estrella cuando muera, así que estaré para siempre”, bromeó. “Estoy aquí solo por los que han recorrido este camino conmigo. Estoy muy agradecida, muy honrada y muy conmovida”.

Jenkins, directora de Mujer Maravilla, elogió a Ricci por su papel en Monster (2003), la película nominada al Oso de Oro en Berlín y que le dio el Óscar a Charlize Theron. “Una actuación increíblemente valiente... tomaste el papel poco glamoroso y antipático y lo interpretaste con tanto compromiso, y es una actuación impresionante”.

En entrevista con Variety, Christina Ricci repasó su carrera y declaró que, en su caso, el cine la salvó y no sufrió los abusos que sufrieron otras estrellas infantiles. “Tuve mucha suerte porque nunca me pasó nada atroz y nadie intentó aprovecharse de mí sexualmente. Pero hay muchas pequeñas cosas que, cuando eres joven, creo que son difíciles para los niños. Por ejemplo, cuando trabajas en una película, nunca eres tan importante como el producto que se está haciendo. Cuando eres niño, todavía estás desarrollando tu ego y tu sentido del yo. Y, a veces, eso de ‘ser segundo’ se convierte en una parte demasiado importante de lo que es el niño. Creo que eso puede ser muy peligroso y hacerte vulnerable”.

Ricci señaló que tuvo un entorno familiar difícil y que el cine fue una forma de escape. “La industria cinematográfica me rescató de una infancia que no fue muy agradable y de una familia que no era muy segura. Así que poder escapar y hacer esto en lo que estaba totalmente segura mientras recibía la validación de los adultos, y que se basaba en una habilidad que tenía que era especial, creo que realmente me salvó”.

A sus 45 años, fue homenajeada por Hollywood y a la ceremonia llegó junto con su esposo Mark Hampton y sus dos hijos. “He estado haciendo esto toda mi vida. He pasado por todos estos cambios y crecimiento personal mientras continuaba con mi carrera. Sin duda, hubo momentos, especialmente cuando era más joven, en los que me sentía muy descontenta con todo y también con ser actriz. Diré que vi algunas películas de esa época de mi vida y que no era muy buena porque no me esforzaba mucho. Y a medida que fui creciendo, realmente comencé a comprender el valor que tenía para mí actuar”.

La actriz le dijo a Variety que solo hay un personaje que no le gustaría interpretar. “Nunca quiero ser una madre frente a la cámara. Siendo madre y estando en el papel y teniendo tantos sentimientos al respecto, siento que sería demasiado hacer algo en realidad. Para mí, es demasiado crudo”.

Su más reciente papel ha sido como la violenta trabajadora de la salud Misty en la serie de suspenso Yellowjackets. “Lo que creo que me ha convertido en una actriz de éxito es que desde muy joven siempre me sentí completamente cómoda delante de una cámara”.